Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyeti odaklı vizyonuyla çalışmalarına yön veren Vakıf Katılım, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektöre katkılarına devam ederken, sistem güvenliği ve sürekliliği kapsamındaki gereklilikleri de yerine getirmeyi sürdürüyor.

Akredite bağımsız kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelerini alan Vakıf Katılım böylece, iş sürekliliği ve bilgi güvenliği gerekliliklerinin sağlandığını ve bu süreçlerin, standartlara uygun olarak işletildiğini belgelendirmiş oldu.