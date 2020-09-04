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Uşak’taki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü

UŞAK’TA CİĞERDEDE KÖYÜNDE ÇIKAN VE 12 SAAT SÜREN ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR OLARAK BELİRTİLEN ZARAR GÖREN ALANIN 100 HEKTAR OLDUĞU AÇIKLANDI. VALİ FUNDA KOCABIYIK, “YANGINDA NE YAZIK Kİ CİĞERDEDE, SELVİOĞLU VE GÖKÇEDAL KÖYLERİ SINIRLARI İÇİNDEKİ YAKLAŞIK 100 HEKTAR ALAN HASAR GÖRDÜ” DEDİ

UŞAK 04.09.2020, 15:32
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Uşak’taki orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü

Uşak Valiliği, Ciğerdede köyünde çıkan ve 12 saat süren orman yangınının bilançosunu açıkladı. İlk etapta 20 hektar olarak belirtilen zarar gören alanın 100 hektar olduğu açıklandı.

Uşak merkeze bağlı Ciğerdede köyündeki gençlik ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde başlayan yangında 4 helikopter, 40 arazöz, 12 itfaiye aracı, 20 iş makinesi, 120 işçi ve 20 teknik personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık olarak 12 saatlik titiz çalışmalar sonucunda etkisiz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre 20 hektar alanın zarar gördüğü ifade edilen yangınla ilgili açıklama yapan Vali Funda Kocabıyık, yangında 100 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Kocabıyık, “Ciğerdede köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde karaçam gençleştirme sasında çıkan orman yangını ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni jandarma ekiplerimizce araştırılıyor, soğutma çalışmaları bir süre devam edecek. Çok hızlı şekilde müdahale ettiğimiz yangının söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 40 arazöz, 12 itfaiye aracı, 20 iş makinesi, 120 işçi, 20 teknik personel katıldı. Yangında ne yazık ki Ciğerdede, Selvioğlu ve Gökçedal köyleri sınırları içindeki yaklaşık 100 hektar alan hasar gördü. Bölgede rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlayacak, en kısa sürede orman dokusunu yeniden oluşturacağız. Çok üzgünüz, inşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletirken, yangın söndürme çalışmalarında fedakarca çalışan ekiplerimize ve vatandaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

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