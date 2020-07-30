Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 1 yaralı
UŞAK'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN BİR KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.
Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Eşme-Denizli Karayolu, Yeşil Kavak Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Avcı hakimiyetinde ki 64 KS 780 plakalı otomobil ile Bülent Bizdemir kontrolündeki 45 ABD 108 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Mustafa Avcı ve yanında seyir halindeki Recep Bayer yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kamyon sürücüsü Bülent Bizdemir kazayı yaralanmadan atlattı. Hastanedeki bütün müdahalelere rağmen Mustafa Avcı hayatını kaybederken Recep Bayer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan polis kaza hakkında inceleme başlattı.
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