Uşak’ta Bölme Piknik Alanı açıldı

Uşak Belediyesi şehir genelinde devam eden yeşil alan çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Bölme Piknik Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Uşak halkına hem nefes aldıracak hem de sosyal aktivite imkânı sağlayarak çevre sakinlerinin yaşamına değer katacak olan Bölme Piknik Alanı düzenlenen açılışla hizmete sunuldu. 35 bin m2’lik bir alana ev sahipliği yapan Bölme Piknik Alanı,450 metre uzunluğunda yürüyüş ve koşu parkuru, 44 adet kamelya ve barbekü, çocuk oyun grubu, mescit ve lavaboları da bünyesinde barındırıyor. Her koridorunda farklı ağaç türleri bulunan piknik alanı ayrıca süs havuzu, hamak ve salıncak gibi olanakları da bünyesinde barındırıyor.

Açılışa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile beraber Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Millet Vekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Geçtiğimiz ay açılışını yapmış olduğumuz Yeşil Karaağaç Mahallesi’ndeki mesire alanımızdan sonra Uşak’ımıza yine güzel bir ateşli piknik alanı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. AK Parti belediyeciliğinin doğaya olan duyarlılığını gösteren yeşil alanların bir tanesi olan Bölme Piknik Alanı Uşaklı hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Burada çocuklarımız için oyun alanlarından, vatandaşlarımızın koşu ve yürüyüş gerçekleştirebileceği yollara kadar çok çeşitli olanaklar bulunuyor. Dört bir tarafını yeşillendirdiğimiz bu parkın şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.