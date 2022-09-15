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Tarihi tren garı alev alev yandı
Uşak’ta 1897 senesinde açılışı yapılan Kapaklar Tren Garı, alev alev yanarak kül oldu.
UŞAK 15.09.2022, 17:29
Uşak’ta 1897 senesinde açılışı yapılan Kapaklar Tren Garı, alev alev yanarak kül oldu.
Uşak’ta merkeze bağlı Kabaklar Köyü’nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın 1897 senesinde Fransızlar tarafından yapılan Kapaklar Tren Garı’na sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında tarihi tren garı alev alev yanarak kül oldu. 30 yıldır kullanılmayan tren garında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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