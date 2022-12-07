Liseler Arası Futbol Turnuvası ödüllerini Başkan Çakın verdi

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası’nda başarı elde eden takımların ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi.

Uşak’ta bulunan 19 okul ve 26 takımın katılımıyla 4 hafta boyunca düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvası’nda kıran kırana mücadele etti. Gerçekleşen turnuvada birinci olan Spor Lisesi Aslanları, ikinci olan Ayşe Ana Sağlık Meslek ve üçüncü olan Necati Özen Anadolu Lisesi ödüllerini Belediye Başkanı Mehmet Çakın verdi. Başkan Çakın, Uşak Belediyesi olarak genç olmayı keyifli hale getirmeye çalıştıklarının altını çizerek, ödül törenine katılan öğrencilerin isteklerine kulak verdi. Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu bünyesinde hizmet veren Kule Altı’nda devam eden etkinliklerinden bahseden Başkan Çakın, gençleri merkeze davet etti.

Keyifli anlara sahne olan tören sonunda Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Yağız Delibaş “Uşak’ta gençlere önem verildiğini hissetmek bizi mutlu ve daha fazlası için motive ediyor. Uşak Belediyesi’ne ve Belediye bünyesinde hizmet veren Genç Kuşak topluluğuna hayallerimizin gerçekleşmesi adına yaptığı çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Çakın’dan gençlere uyarı

Gençlerin aktifliğini artırmak adına her türlü desteğin sağlanacağını belirten Mehmet Çakın, “Turnuvaya katılan tüm okullarımıza ve centilmence mücadelede eden gençlerimize teşekkür ediyorum. Uşak Belediyesi olarak gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için elimizden geldiğince uyarıda bulunarak, etkinliklerimizle spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeşitli alanlarda turnuvalar düzenleyerek sizlerle buluşmaya devam ediyoruz”dedi. Başkan Çakın, Belediye olarak spora verilen öneme ve yapılan yatırımlara işaret ederek,bunların sonucu olarak Uşak Belediyesi U-17 takımının Türkiye birincisi olduğunu, bu tarz başarıları önemsediklerini hatırlattı. Balkan Çakın ayrıca önümüzdeki günlerde başlayacak olan ve yine Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından düzenlenen Liselerarası Kızlar Voleybol Turnuvası’na da Uşak halkına davette bulundu.