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151 parça tarihi eser satılmadan ele geçirildi

Uşak’ta tarihi eser satışı yapacağı tespit edilen bir şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince göz altına alındı. Adliyeye çıkartılan şahıs mahkemece serbest bırakıldı.

UŞAK 25.11.2020, 18:50
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151 parça tarihi eser satılmadan ele geçirildi
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Uşak’ta tarihi eser satışı yapacağı tespit edilen bir şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince göz altına alındı. Adliyeye çıkartılan şahıs mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde meydana geldi. İddialara göre Jandarma ekipleri, H.K. isimli şahsın tarihi eser satıcılığı yapacağı istihbaratına ulaştı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs H.K., tarihi eserleri satamadan Jandarma ekiplerince göz altına alındı. Yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait 151 parça sikke, yüzük ve küpe gibi tarihi eserler ele geçirildi. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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