Türkiye’nin en önemli tarım ve inşaat merkezlerinin başında gelen Ege ve Aydın’da iş makinesi operatörlüğü istihdam alanında en çok aranan elemanlar arasında yer aldı. Özellikle kepçe, pamuk toplama, silaj, biçerdöver ve çırçır makinelerini kullanabilenlere mühendis maaşı verildiği bölgede operatör olmak isteyenler iş makinesi operatörü yetiştiren Belgesem eğitim merkezine akın ediyor.



İnsan hayatı devam ettiği sürece önce gıda, ardından barınma ihtiyacının hiç bitmeyeceğini ve bu alandaki çalışmalarda makineleşmenin yaygınlaşması ile insan gücü ile iş yapmanın tarihe karıştığını belirten Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Kurucusu ve Eğitmeni Okan Sezgin, “Eskiden tarım ve inşaat sektöründe iyi çalışan eleman aranırdı. Artık dönem değişti, makineleri iyi çalıştırabilen birim alan ve zamanda maksimum verimi alabilen kişiler aranmaya başladı. Bu da günümüz dünyasında bilinçli operatörlüğün önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Şu anda elinde operatör belgesi olup da iş arayan kişi sayısı yok denecek kadar az olmasına rağmen üniversite mezunu olup iş arayan sayısı çok fazla. Mühendislik diplomasının üzerine iş ve tarım makinesi operatörlük belgesi alan çok sayıda kursiyerimiz var” diyerek her geçen gün iş ve tarım makinesi kullanmayı bilen ehliyetli kişilerin kıymetinin arttığını söyledi.



“Depremden sonra inşaat sektöründe en elzem ihtiyaç oldu”

Özellikle inşaat alanında kullanılan kepçe, dozer, vinç, mikser, beton pompası gibi iş makinelerini kullanabilen ehil kişilerin adeta mumla arandığını belirten Belgesem Kurucusu Okan Sezgin, “Maraş depreminden sonra inşaat sektöründe hizmet veren makineler 24 saat esasına göre çalıştığından dolayı özellikle operatörlerin kıymeti daha da arttı. Belgesem olarak gece gündüz tarım ve inşaat sektörüne oparetör yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve belgesini alanların nerdeyse tamamı hemen işine kavuşuyor” dedi.