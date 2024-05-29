Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen "Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi"nin açılışına, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve finans alanında dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Marc Goergen'in açılış konuşmaları ve (HBVÜ) Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Özüdoğru’nun bilgilendirmesi ile başlayan kongre; bankacılık ve sigortacılık sektörünün üst düzey yöneticilerinin sunumları gerçekleşerek "Türkiye Politikaları" oturumu ile devam etti.



27 ülke ve 48 kurumdan gelen 100'den fazla akademisyenin finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki en son araştırmalarını paylaştığı kongrede, dinamik ve dayanıklı bir finansal ekosistemi teşvik konusu ele alındı. 2 gün boyunca uluslararası "Bankacılık ve Finans Perspektiflerindeki" çalışmalarla devam eden kongrede, Türkiye'nin uluslararası arenada lider ülke konumuna ulaşabilmesi için yapılması gerekenler de vurgulandı.