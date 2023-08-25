İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplanarak birlik zinciri oluşturan Ukraynalılar, savaşın bir an önce bitmesi dileğinde bulundu.



Ukrayna’nın 32’inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kuşadası’nda etkinlik düzenlendi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda yapılan etkinliğe kentte yaşayan Ukraynalı erkek, kadın ve çocuklar ile Kuşadası Belediye Meclis üyesi Emre Fazlılar katıldı. Etkinlik, Ukraynalıların meydanda birlik zinciri oluşturmasıyla başladı. Ardından Türkiye ile Ukrayna’nın ulusal marşları okundu. Ülkelerinin geleneksel motifli giysileri olan vişivanka giyen Ukraynalı kadınlar zaman zaman duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Ukrayna’ya ait yöresel şarkıların söylendiği etkinlikte Kuşadası Belediyesi de meydanda bulunan El Heykeli’ni Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi ışıklarla aydınlatarak etkinliğe destek verdi.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuşadası Ukraynalılar Dayanışma Derneği Başkanı Olena Burgac, "24 Ağustos tarihinde, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutluyoruz. Bu yıl özel bir bağımsızlık günü. Ülkemizin savaş şartlarında bağımsızlık gününü kutlamak kolay olmasa da birliğin gücünü bir kez daha hissetmek, halkımızın vatanı için verdiği mücadeledeki direncini vurgulamak için bugün çok önemli. Aramızda hem Kuşadası’nda sürekli yaşayan hem de savaşın dehşetinden kaçıp buraya taşınmak zorunda kalmış olanlar var. Bizler ülkemizi çok seviyoruz ve savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.