Bulgaristan’ın Sofya şehrindeki Vasil Levski Stadyumu’nda saat 19.55’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.