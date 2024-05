Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) bugün açıkladığı “Refah saldırılarının derhal durdurulması” kararının ardından Tel Aviv’den yanıt geldi. İsrail Savaş Kabinesi tarafından yapılan açıklamada, Kabine Üyesi Benny Gantz’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Gantz ABD’nin İsrail’e ve İsrail’in kendini savunma misyonuna verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Refah’ta İsrail’in “adil ve gerekli bir harekata giriştiğini” vurgulayan Gantz, "İsrail’in uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini" ifade etti. Gantz, “Sivil halka zarar vermemek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Lahey mahkemesi yüzünden değil, her şeyden önce kim olduğumuz için” ifadelerini kullandı. Gantz, “İsrail, esirleri geri almak ve İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Refah da dahil olmak üzere her zaman ve her yerde savaşacak” dedi.

Gazze’de can kaybı 35 bin 857’ye yükseldi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 35 bin 857’ye, yaralı sayısının da 80 bin 293’e yükseldiği belirtildi.