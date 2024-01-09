Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) veri girişi uygulaması 1 Ocak 2024 tarihinde başladı.İSTANBUL (İGFA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), U-ETDS sistemine veri girişi zorunluluğunun 1 Ocak itibariyle hayata geçtiğini hatırlatarak, üyelerini uyardı.

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, "C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler ile birlikte, taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru kaydetmekle yükümlü olmasının yanı sıra, taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda. Üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için önemle duyururuz" ifadeleri yer aldı.