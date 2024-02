Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile iki ülke arasında iş birliği yapılmasına ilişkin ortak bildiriye imza attı.



Türkiye ve Mısır arasında köklü, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğuna işaret edilen bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek, bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar, refahı teşvik edecek dayanışmalarını ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

Buna göre, iki ülkenin cumhurbaşkanı, bundan sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına eş başkanlık edecek. Konsey, 2 yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da toplanacak. Çalışmaların eş güdümü ve her toplantı için gündemin hazırlanması, iki ülkenin dışişleri bakanlarınca üstlenilecek.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla, iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında, diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenlenecek.



Türkiye ve Mısır arasında birçok alanda işbirliği yapılacak

Türkiye ve Mısır arasındaki mutabakat kapsamında, "siyasi ve diplomatik, ekonomi, ticaret, bankacılık ve mali hizmetler, yatırımlar, ulaştırma, havacılık, denizcilik, turizm, sağlık ve çalışma, güvenlik, askeri ve savunma sanayi, her türlü organize suç ve terörle mücadele, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, enerji, madencilik, tarım, çevre, ormancılık, konutsal ve kentsel dönüşüm ile iklim değişikliği, iletişim ve enformasyon, konsolosluk işleri" alanlarında iş birliği yapılacak.

Bu alanlarda iş birliğini etkinleştirmek amacıyla, her iki ülkenin dışişleri bakanları ile diğer ilgili bakanları, eş güdüm hâlinde, gerekli Mutabakat Muhtıralarını ve Anlaşmaları hazırlamak için gerekli tüm önlemleri almak, onaylanmalarını ve yürürlüğe konulmalarını sağlamak adına gerekli iç işlemlerin tamamlanmasıyla görevlendirildi.