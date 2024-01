Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.



2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye yükseldi.



Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye çıktı.



Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.



MUTFAK ENFLASYONU HIZ KESMEDİ



TÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti.



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti.



Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.