Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ‘Drama Kursu’ kursiyerlerinin Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde hazırladıkları Türk büyüklerinin İngilizce tanıtımı ayakta alkışlandı.

Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu’nda yapılan Türk büyüklerinin tanıtıldığı "If it was me" adlı İngilizce oyun ayakta alkışlandı.

Kursiyerlerin usta öğretici Ecenur Hınçer eşliğinde İngilizce olarak hazırlanan Türk Büyüklerimizin tanıtıldığı etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk’ten, Mehmet Akif Ersoy’a; Nene Hatun’dan, Fatih Sultan Mehmet’e kadar pek çok Türk büyükleri İngilizce olarak tanıtıldı. Etkinliği Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Cazağ ve kursiyerlerin yakınları izlerken, İngilizce olarak yapılan bu etkinlik ayakta alkışlandı.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Cazağ etkinlik sonunda, usta öğretici Ecenur Hınçer ve kursiyerlere teşekkür etti.