Türkiye’den Almanya’ya dönüş için neler gerekli?

Alman hükümetinin Ağustos ayı başında güncellediği seyahat uyarısına göre, Türkiye’ye zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarı sürerken, Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’ya yönelik istisna getirdi.

Almanya’ya dönüş için yapılması gerekenler

Türkiye’ye seyahatlere getirilen koşullara göre, yolcular ancak Almanya’ya varışlarından en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif bir PCR testi sonucuyla uçağa binebiliyor. Aksi durumda uçağa biniş mümkün değil.

48 saatlik süre ise sürüntünün alındığı saatten itibaren başlıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre burada Almanya’ya iniş saati önemli. Öngörülen 48 saatlik sürenin inişi de kapsaması gerekiyor.

Deutsche Welle Türkçe’den Adnan Ağaç‘ın haberine göre, en çok merak edilen soruların başındaysa testlerin nerelerde ve nasıl yapılması gerektiği geliyor. Bunun için yolcuların önünde üç seçenek buluyor: