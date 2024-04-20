Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adaları Türkiye’den ziyaretçi akınına uğruyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bugün Midilli Adası’nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.



Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum” dedi.



Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, “Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar” şeklinde konuştu.