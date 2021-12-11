banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Yunanistan, Türkiye-ABD gerilimini artırmak istiyor
Yunanistan, Türkiye-ABD gerilimini artırmak istiyor
Ömer Erdoğan: “Haklı bir galibiyet aldık”
Ömer Erdoğan: “Haklı bir galibiyet aldık”

TÜRKİYE’DE TURİST BAŞINA YAPILAN HARCAMA 830 DOLARA ULAŞTI

Turizm sektörü, Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesinde oldukça büyük bir paya sahip. Bu anlamda, sektör her yıl 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye 2021 yılı Kasım ayı verilerine bakıldığında, sektör yıl sonunda 28 milyon turist ağırlayarak 22 milyar dolar hedefine ulaştı. Ayrıca, veriler bu yıl turist başına yapılan harcamanın 650 dolardan 830 dolara çıktığını gösteriyor. 2022 yılında turizm gelirlerinin 30 milyar doları geçeceğine dikkat çeken Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, 2023 yılı hedefinin pandeminin etkisinin tamamen bitmesi halinde 2019 yılı verilerini geçerek artış göstermeye devam edeceğini belirtti.

Turizm 11.12.2021, 09:59
TÜRKİYE’DE TURİST BAŞINA YAPILAN HARCAMA 830 DOLARA ULAŞTI

BAŞKENT’TE TURİST KAPASİTESİNİ 5 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Uzun vadede ülkeye gelen turist sayısının önemli ölçüde artacağına dikkat çeken ATİD Başkanı Birol Akman, “Türkiye’ye pandemi öncesi 2019 yılında 50 milyonun üzerinde turist geliyordu. Bunun 14 milyonu Antalya, 14 milyonu İstanbul, 7-8 milyonu Ege ve geri kalan kısmını tüm Türkiye’yi kapsıyordu. Pandemi döneminde bu rakamlarda oldukça büyük düşüş yaşandı. Ankara’nın payı pandemi öncesi 1 buçuk milyon iken 400 binlere kadar geriledi. Bu anlamda, 2020 yılında Türkiye’ye 15 milyon turist gelirken 12 milyar dolar gelir elde edildi. Açılmalar ile birlikte, 2021 yılının sonunda bu rakam 28 milyon turist sayısı ile 22 milyar dolar gelire yükselecek. 2022 yılında, 28 milyon olan turist sayısını 40 milyona turizm gelirini ise 30 milyarın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise, 65 milyar dolar hedefi ile turist sayısını 77 milyona ulaştırmak olacak” dedi.

Akman, “Ankara’ya baktığımızda Türkiye’nin önemli turizm alanlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ve Anadolu gerek kültür ve sanat gerekse sağlık turizmi açısından önemli değerlerimizi oluşturuyor. Bu anlamda, buradaki 2022 yılı hedefimiz 2019’u yakalamak. 5 yıllık uzun vadedeki hedefimiz ise, bu kapasiteyi 5 milyon kişiye ulaştırmak. Ayrıca, baktığımızda Başkentimiz hem kültür hem de sanat merkezi olmaya aday. Bu anlamda, 45 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir ile 2022 ve 2023 yılında iyi bir turizm sezonu bekliyoruz” dedi. 

YURT DIŞINDAN GELEN TURİST SAYISINDA IRAK İLK SIRADA

2021 yılı konaklama verileri, Eylül ayına kadar 405 bini yabancı turist 3 milyon 297 bini yerli turist olmak üzere 3 milyon 702 bin turistin Ankara’yı tercih ettiğini gösteriyor. Ankara’da konaklama yapan ülkeler arasında 65 bin ile ilk sırada Irak bulunuyor. Bu sırayı, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya takip ediyor. 

Ankara’nın pastadan daha fazla pay almasının önemine dikkat çeken Akman, “Ankara, tarihi ve kültürel mirası ile turizm için önemli değerleri barındırıyor. Bizim buradaki amacımız ve asıl görevimiz Ankara’ya gelen turist sayısını artırmak, iç turizmi hareketlendirmek, yükseltmek ve bunlar için elimizden gelen desteği göstermek. Bu nedenle, yurt dışındaki yabancı turistlere ve vatandaşlarımıza Ankara’nın ve Anadolu’nun değerlerini göstermek ve tanıtmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün desteği ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8