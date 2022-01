Türkiye’de mutlaka gezip görülecek 100 yer

1-Anıtkabir, Ankara

Anıtkabir

Ankara ilimizin Merkezi ilçesi olan Çankaya’da bulunur. Burada Türkiye cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Anıttepe’de bulunan anıt mezarıdır. Buraya yıl içerinde yerli ve yabancı birçok turist ziyaret etmektedir. Yolunuz Ankara’ya düştüğünde gideceğiniz ilk yer burası olmalıdır.

Anıtkabir

2-Sultanahmet Camii, İstanbul

Fatih’te Sultan Ahmet meydanında bulunmaktadır. I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın üslubu dikkate alınarak yapılan Sultan Ahmet Camii Ayasofya’nın tam karşısında bulunmaktadır. Ayasofya’nın karşısında bulunmasından dolayı onu görkemine uygun olarak yapılmıştır. Geniş bir avluya yapılan Sultan Ahmet Camisi 6 minareli olarak yapılmıştır.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ 10 KÖYÜ

Caminin dört köşesinde bulunan 4 minare üç şerefeli, avlusunda bulunan 2 minare ise iki şerefeli olarak yapılmıştır. Sultan Ahmet Camisi; mavi, yeşil ve beyaz İznik çinileri ile bezendiğinden dolayı Avrupalılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. İç ve dış mimarisi, çini ve kalem işlemeleri ile ihtişamlı güzelliğe sahip Sultan Ahmet Camii görülmesi gereken tarihi güzelliklerdendir.

3-Miniatürk, İstanbul

Miniatürk

Minik Türkiye yada diğer ismi ile Minyatür Türkiye parkı diyeceğimiz bu muhteşem yapı İstanbul ilimizin Haliç kıyısında bulunur. Bu park dünyada ender görülen ülkemizde ise tek olarak hizmet vermektedir. Miniatürk 2001 tarihinde temeli atılmış iki yıl çalışma sonucunda 2003 yıllında hizmete girmiştir. Peki, bu parkta ne var. Niye bu kadar önemli diyorsanız işte size cevabı. Siz ülkemizin değişik illerini gezip en güzel yapılarını görmek ister misiniz? Sanırım herkes ister.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 10 BAHÇESİ

Peki, ben size desem ki 2 saatte ülkemizde bulunan en güzel yapılarını gezme şansınız var desem şaşırır mısınız? Sanırım şaşırırsınız. İşte şaşıracağınız mekân burasıdır. Bu park yukarıdan da belirttiğim gibi minik Türkiye’dir.

Ülkemizde bulunan 122 eseri orjinalerinden 1/25 oranında küçülterek burada sergilenmektedir. Bu eserler 9 ayrı dilde bilgi vermektedir. Yani hiç Urfa’ya gitmeden burada Balıklı gölü ziyaret edebilirsiniz. Yada Ankara’ya gitmeden Anıtkabir’i ziyaret edebilirsiniz. Bunun gibi 122 eser bulunuyor.

4-Dolmabahçe Sarayı, İstanbul

Dolmabahçe Sarayı iç Görüntüsü

İki büyük devlete hizmet etmiş bu saray İstanbul ilimizin Beşiktaş ilçesinde bulunur. Osmanlı devletinin son dönemleri ve Cumhuriyet Döneminin en önemli saraylarından olan Dolmabahçe Sarayı; Osmanlı Padişahı Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk bir müddet bu sarayda yaşamış ve burada vefat etmiştir. Deniz manzarası, iç ve dış mimarisi ile ihtişamlı bir görünüme sahip Dolmabahçe Sarayı görülmesi gereken yerlerdendir. Dolmabahçe Sarayı pazartesi ve Perşembe dışında her gün ziyarete açıktır.

5-Ayasofya, İstanbul

Ayasofya Camii

Ayasofya, bir zamanlar yüzyıllar boyu çeşitli dinlere hizmet eden bir ibadethane idi. 537 yılında inşa edildiğinde Konstantinopolis Patrikliği’nin ev sahipliği yaptığı bir Yunan Doğu Ortodoks bazilikası olarak başladı.

1453’te cami haline geldi, 1931 yılına kadar bu şekilde kaldı ve kapatıldı. 1935’te müze olarak yeniden açıldı. Bir zamanlar dünyadaki en büyük katedraldi ve bir zamanlar Bizans mimarisine mükemmel bir örnek olduğu için Sultanahmet Camii de dahil olmak üzere diğer camilere ilham kaynağı oldu.

6-Kapalı Çarşı, İstanbul

Kapalı Çarşı

Alışveriş yapmak isteyenler için Kapalıçarşı mutlaka görülmesi gereken ilk yerdir. 5.000 mağazası ile dünyanın en büyük kapalı pazar alanlarından bir tanesidir. Günde yaklaşık çeyrek milyondan fazla ziyaretçiyi alan pazar, mücevher, uçabilen ya da bulunmayan halılar, baharatlar, antikalar ve elle boyanmış seramik gibi bir çok ürünün satıldığı bir pazardır.

7-Galata Kulesi, İstanbul

Galata Kulesi

67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi, İstanbul silüetini geçerek eski kentin ve çevrenin muhteşem manzaralarını sunmaktadır. Mesih Kulesi olarak da bilinen ortaçağ taş kulesi, 1348 yılında İstanbul’un yapıldığı en yüksek bina idi. Bir zamanlar yangınları haber vermek için kurulan kule, şimdilerde önemli bir turistik noktadır. Bugün, üst katlarında, çarpıcı manzaralar bulabileceğiniz dokuz katlı binada asansörle ulaşılan bir kafe, restoran ve bir gece kulübü yer alıyor.

8-Gülhane Parkı, İstanbul

Gülhane Parkı

İstanbul’un Fatih ilçesinin Eminönü Semtinde bulunan tarihi ve doğal ve doğal güzelliği dillere destan olan bir parktır. Bu park Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alır. Bu park İstanbul ilimizin en büyük ve en önemli parkıdır. Bu parkın tarihi çok eskiye dayanmaktadır. park Bizans Döneminde Kışla, Osmanlı döneminde kutlama yeri olarak kullanılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devletin ilk demokratikleşme paketi olan Tazminat Fermanı burada okunmuştur.

Yine Cumhuriyet döneminde Ulu Önder Mustafa Kemal Latin harflerini burada tanıtmıştır. İlk öğretmenlik unvanını burada almıştır. Bunların dışında Nazım Hikmet’in Ceviz Ağacı şiiri bu parktan esinlenerek yazılmıştır. Bir dönemin Sarayın bahçesi olarak bilinen bu park 1912 yıllında halka açılmıştır. Uzun yıllar halkın kullandığı bu park 1955 yıllında içinde hayvanat bahçesi de açılmıştır. En son 2003 yıllında yapılan yenilikler ve onarımlardan sonra park rahat nefes alabilecek bir yer haline geldi.

Güneşli bir günde çimlere uzanıp kitap okumak, buradan kuş sesi dinlemek sessizce ağaç yapraklarından çıkan sese şahit olmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Ayrıca burada Demlik halinde çay satılmaktadır. Bu demliklerden alabilirsiniz. Sonra manzaraya karşı oturup çayınızı yudumlayabilirsiniz. Ayrıca bu parkta 25 Mayıs 2008’de Has Ahırlar Binası’nda, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi hizmete girmiştir haberiniz olsun.

9-Ayasofya Camii, İstanbul

Ayasofya Camii

Dünyanın 8. Harikası olan Ayasofya camii; Fatih’te Sultan Ahmet meydanında Sultan Ahmet Camisinin tam karşısında bulunmaktadır. Ayasofya; Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından kilise olarak inşa edilmiştir. 916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile camii olarak kullanılmaya başlanıştır.

10-Emirgan Korusu, İstanbul

Emirgan Korusu

İstanbul ilimizin Sarıyer ilçesinde bulunur. İlimizin en görkemli korularından biri olan bu koru görmeye değer bir yerdir. Bu koru hem tarihi yapısı hem de doğal güzelliği ile görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul boğaz kıyısında yaklaşık 47 hektarlık bir alanda kurulan bu koru sırtlar ve yamaçlar üzerinde yayılmıştır. Çevresini yüksek duvarlar örülmüştür. Koru tarih boyunca birçok kez el değiştirmiştir.

17. Yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat burayı İranlı Emir Güne Hediye etmişti. Daha önce burası Feridun bahçesi olarak bilinse de bu hediyeden sonra Emirgan Korusu olarak bilindi. 19 . yüzyılda Osmanlı Padişahı Abdülaziz burayı Mısır Hıdivi İsmail Paşa’ya verilmiştir. 1871-78 yılları arasında buraya 3 köşk yapıldı. Bu köşkler şunlardır:

Sarı köşk, pembe köşk Beyaz Köşk. 1940 yıllından itibaren ise burası kamulaştırılma yapıldı. o dönemin İstanbul Belediye başkanı Lütfi Kırdar’ın girişimi ile burası park yapıldı.Parkta asırlık ağaçlar bulunur. Parka girer girmez kendiniz cennetin bir köşesinde hissediyorsunuz. Burada saatlerce oturup doğayı seyretseniz yine doyamayacaksınız.

Aynı zamanda burada laleler bulunur. İstanbul boğazın Lale bahçesi olarak da bilinir. 2006 yıllından itibaren ise burada her Nisan ayında Lale Festivali yapılmaktadır. Yolunuz buraya düşerse mutlaka sevdiklerinizi alıp bu tarihi ve güzelliği ile bilinen parkı ziyaret ediniz.

11-Belgrad Ormanı, İstanbul

Belgrad Ormanı

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için Mimar Sinan tarafından Belgrad Ormanına su kemerleri inşa edilmiştir. Günümüzde hala mevcut olan su bentlerini görebilirsiniz. Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Belgrad Ormanında yürüyüş alanı bulunmaktadır. Ayrıca mangal ve kahvaltı alanları da bulunmaktadır.

Bu ihtişamlı ormanda çeşitli kuş türleri ve çeşitli ağaçlar bulunmaktadır. Bol oksijenli Belgrad Ormanı havasında yürüyüş ya da spor yapabilirsiniz. Belgrad Ormanında sevdikleriniz ile piknik yapacağınız mesire alanları da bulunmaktadır.

Belgrad Ormanında Ayvad Bendi, Bentler, Binbaşı Çeşmesi, Falih Rıfkı Atay, Fatih Çeşmesi, Irmak, Kirazlı Bent, Kurt Kemeri, Kömürcü Bent, Neşet Suyu ve Mehmet Akif Ersoy Mesire Yeri gibi mesire yerleri bulunmaktadır. Her türlü imkana sahip bu doğal mesire yerlerinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

12-Selimiye Camii, Edirne

Selimiye Camii ve Külliyesi

Selimiye Cami Ülkemizin Edirne ilinde bulunur. Osmanlı Padişahı olan 2. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. Mimar Sinan’ın 90 yaşında yaptığı bu eser ustalık eseri olarak bilinir. 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir.

13-Balkan Şehitleri Abidesi, Edirne

Balkan Şehitleri Abidesi

Süloğlu ilçe merkezine bağlı Geçkinli Köyünde yer almaktadır. Balkan Savaşları yoğun olarak bu bölgede yaşanmasından dolayı savaşta şehit olanların anısına yapılmıştır. Yüksek bir höyük üzerine yapılan anıtın giriş kapısının iki tarafında sütunlar ve bu sütunların üzerinde top mermileri yer almaktadır.

Balkan Şehitleri Abidesi kare bir taban üzerinde bulunan mermer pramidal bir sütun olarak inşa edilmiştir. Süloğlu ilçesinin en uğrak yeri olan Balkan Şehitleri Abidesinde her yıl 26 Mart tarihinde anma törenleri düzenlenmektedir. Balkan Şehitleri Abidesini ziyaret ettikten sonra dilerseniz ilçe merkezine bağlı olan Tatarlar Köyünde yer alan Tatar Türbesini de ziyaret edebilirsiniz.

14-Yeşil Külliyesi, Bursa

Bursa Yeşil Türbe

Yıldırım ilçesinin Yeşil Semtinde bulunmaktadır. İsmini yeşil çinilerden alan Yeşil Külliyesi; camii, türbe, medrese, imaret ve hamamdan oluşmaktadır. Çelebi Sultan Mehmet tarafından inşa edilen Yeşil Külliyeden günümüze Yeşil Camii, Yeşil Türbe ve Sultaniye Medresesi sağlam olarak ulaşmıştır.

Yeşil Camii: Çelebi Sultan Mehmet tarafından Mimar Hacı İvaz’a inşa ettirilmiştir. İki katlı iki kubbeli olarak inşa edilen Yeşil Camii adını süslemelerde kullanılan yeşil çinilerden almıştır. Erken Osmanlı mimarisini yansıtan Yeşil Camii kusursuz mimari tekniği ve görkemli yapısı ile dikkat çekmektedir. Çeşitli motifler ve çiniler ile kaplı Yeşil Camii iç ve dış mimarisi ile büyüleyici bir güzellik oluşturmaktadır. Yeşil Camiinin karşısında bulunan ve külliyeyi oluşturan Yeşil Türbe ve günümüzde Türk İslam Eserleri müzesi olarak kullanılan Sultaniye Medresesi görülmesi gereken tarihi eserlerdendir.

15-Uludağ Kayak Merkezi-Bursa

Uludağ Kayak Merkezi

Bursa’nın en gözde yerlerinden olan Uludağ Kayak Merkezi Osmangazi ilçesinde bulunmaktadır. Kış tatillerinin gözde yerlerinden olan Uludağ Kayak merkezi Bursa il merkezine 36 km uzaklıkta bulunmaktadır. Uludağ’da çok sayıda gelişmiş otel, tatil köyleri, dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları bulunmaktadır.

Uludağ Kayak Merkezinde yer seviyeye uygun kayak pistleri bulunmaktadır. Modern görünüme ve her türlü imkana sahip Uludağ Kayak Merkezinde uzun süreli ve günübirlik tatil yapabilir. Kış aylarında karın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

16-Cunda Adası-Balıkesir

Ayvalık Cunda Adası

Ayvalık’ın en gözde yerlerinden olan Cunda Adası; Ayvalık’ın yerleşim yeri olan tek adadır. Alibey ismi ile de anılan adaya Ayvalık’tan tekne ile ya da araç ile gidebilirsiniz. Cunda Adası özel mimarisi ve tarihi güzellikleri ile adeta açık hava müzesini andırıyor. Harika bir tatil yapacağınız bu adaya mutlaka gitmelisiniz.

17-Manyas Kuş Cenneti Gölü-Balıkesir

Manyas Kuş Cenneti Gölü

Bandırma Körfezine 15 km uzaklıkta bulunan Manyas Gölü ilçenin en güzel tabiat harikasıdır. Tatlı suya sahip Manyas Gölünde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Kuşların göç esnasında uğrak yeri olmasından dolayı Kuş Cenneti olarak da anılmaktadır. Buraya gelen kuşların korunması için Manyas Gölünün hemen yanına Kuş Cenneti Milli Parkı yapılmıştır.

Birçok kuş türünün bulunduğu bu yerde nesli tükenmek üzere olan tepeli pelikan, kaşıkçı ve çeltikçi gibi kuş türleri de bulunmaktadır. Bir doğa harikası olan bu yer görülmesi gereken yerlerdendir.

18-Gelibolu Tarihi Milli Parkı–Çanakkale

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı

Gelibolu Yarımadası’nın güney ucunda bulunan tarihi milli parkın büyük bir kısmı Eceabat ilçesinde yer almaktadır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 33 bin hektarlık büyük bir alanda yer almaktadır. Çanakkale’de savaşın geçtiği alanları kaplamaktadır. 1973 yılında kurulan milli park içinde 60 bin Türk askerinin mezarı yer almaktadır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.

19-Truva Antik Kenti-Çanakkale

Truva Antik Kenti ve Atı

Tarihte önemli olaylara şahitlik eden Çanakkale ilimizde bulunur. 1998 yıllında UNESCO Dünya miras listesine alınmıştır. Truva bölgesi bugün ziyaretçilerin sıkça uğradığı bir yerdiği tam olarak Hisarcık’da bulunur. il merkezine 30 km uzaklıktadır. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim.

20-Sapanca Gölü-Sakarya

Sapanca Gölü

Sapanca ilçesinin en önemli yeri hiç şüphesiz 16 km uzunluğa sahip Sapanca Gölüdür. Ormanlar ile çevrili Sapanca Gölü doğa harikası güzelliği ile dikkat çekmektedir. Sapanca ilçe merkezinde yer alan sahilde yürüyüş yapabilir ve Sapanca Gölünün muhteşem manzarasına sahip kafe ve lokantalarda oturup bir şeyler yiyip, içebilirsiniz. Ayrıca tekne kiralayıp gölde gezinti yapabilirsiniz.

21-Termal Kaplıcaları-Yalova

Termal Kaplıcaları

Yalova ilimizin Termal İlçesinde bulunan bu kaplıca ilimizi ve ilçemiz aynı zamanda ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Bu kaplıca şifa kaynağıdır. Bu şifa kaynağında şifa bulmak isteyen yerli ve yabancıların uğrak yeridir. İlçemize gelen yabancıların çoğu bu kaplıcalar için gelmektedir.

Kaplıcaları çok önemli olan ilçemizin turizm kenti olmasına da vesile olmuştur. Bu kaplıca suları cumhuriyet döneminde bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmişti. Buraya ziyaret düzenleyen Atatürk bu kaplıca sularına el atmıştır. O günden sonra kaplıca suları ülkemiz ve ilimiz için bir şifa kaynağı olmuştur.

22-Derince Harikalar Sahili-Kocaeli

Kocaeli ilimizin Derince ilçesinde bulunan Derince Harikalar Sahili hakkında size gözlemlerimizi sunacağız.

Derince Harikalar Sahiline Nasıl Ulaşılır

Kocaeli İlimizde bulunan bu yapı gerçekten masalar kitabında okuduğumuz harikalar diyarını anımsatacağı bir yerdir. Buraya gittiğinizde çok şaşıracaksınız. Sanki bir film izliyorsunuz yada bir rüya görüyormuş gibi gelecek size.

Hele çocuklar için gerçekten muazzam bir yer. Burada daha önce bir fabrika varmış. Bu fabrika yıkılınca bir süre bu arsa boş kalmış. Daha sonra Kocaeli Belediyesi böyle güzel bir çalışma yapmış. Alanda masal kahramanların gerçek boyutlarında heykelleri bulunmaktadır. Burada birçok masal kahramanı bulmanız mümkündür. Resimlerde de görüldüğü gibi büyük boyutlarda yapılmıştır. Her ileri gittiğiniz de bu eğlence dünyası sizi daha çok şaşırtmaktadır. Gerçekten her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür.

Yel değirmeni, Nuh’un gemisi ve dinozor şeklinde 3 cafe bulunmaktadır. mantar ve korsan gemisi tarzında 2 lokanta ve küçük mantarlar tarzında büfeler bulunur. Ayrıca havuzun içinde çarpışan botlar uzaktan kumanda ile kontrol edilen yatlar sizi adeta büyülüyor. Bu eğlence merkezi İstanbul’a yakın olduğu için çok tercih edilen bir yer olmuştur. Ankara’da bulunan harikalar diyarına da benzerlik gösterilmektedir.

Derince Harikalar Sahili Nerede

Sonuç olarak bu eğlence dünyası sadece çocuklar için değil her yaşta insanların gittiği ve eğlendiği bir yerdir. Bu merkeze sizin de yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı istiyoruz. Özelikle buraya giderken fotoğraf makineniz de yanınızda bulunsun eminim her kareyi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz.

Derince Harikalar Sahili

23-Side Antik Kenti-Antalya

Side Antik Kenti

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Side Antik Kenti m.ö 7 yy’da inşa edildiği söylenmektedir. Side isminin nar anlamına geldiği şehrin adete denizle iç içe olduğunu görmek ve burada tarihi ve coğrafyası insanı adeta büyülüyor. Burada mermerde yürüyüp ayaklarını aynı zamanda kuma değmesi farklı bir lezzet katmaktadır.

24-Manavgat Şelalesi-Antalya

Manavgat Şelalesi

Manavgat Çayı üzerinde bulunan Manavgat Şelalesi yüksekten akan suları ile harika bir güzellik oluşturuyor. Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi ihtişamlı görüntüsü ve yemyeşil çevresi ile göz dolduruyor. Manavgat şelalesinde muhteşem manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Ayrıca şelalenin çevresinde bulunan ağaçlarla kaplı yeşil alanda şelale manzarasına karşı piknik yapabilirsiniz. Manavgat şelalesinin etrafında kafe ve restoran bulunmaktadır. Şelale manzarasına karşı oturup çay içmenin ya da yemek yemenin tadına varmalısınız. Keyifli zamanlar geçireceğiniz bu doğal güzelliğe sahip Manavgat Şelalesini gezi listenize mutlaka eklemelisiniz.

25-Köprülü Kanyon-Antalya

Köprülü Kanyonu

Isparta’dan başlayan Antalya’da denize dökülen Köprüçayın vadisidir. Köprüçay üzerinde her yıl rafting yapılmaktadır. Çay üzerinde iki tane tarihi köprü bulunduğu için Köprülü Kanyon ismini almıştır. Bu köprülerden büyük olanı usta küçük olanı ise ustanın çırağı tarafından yapılmıştır. Köprüçay’ın coşkulu akan sularında rafting yapabilirsiniz. Ayrıca Köprülü Kanyonunda harika manzaralara şahit olacaksınız.

Köprülü Kanyon Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir

26-Eğirdir Gölü-Isparta

Eğirdir Gölü-Isparta

Eğirdir ilçe sınırlarında yer almaktadır. Ülkemizin 4.büyük tatlı su gölüdür. Kuzey güneydoğrultusunda 50 km uzunluğa, ortama 14 metre derinliğe sahiptir. Göl içinde Can Adası ve Yeşilada bulunmaktadır. Eğirdir Gölü ve çevresi; su sporları, balık avcılığı, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü, kamp te karavan turizmi, kuş gözlemciliği, yüzme ve trekking gibi sporlar için elverişlidir. Göl kıyısında yüzme ve su sporları yapılabilecek plajlar bulunmaktadır.

27-Lavanta Vadisi-Isparta

Lavanta Vadisi-Isparta

Keçiborlu ilçesinde yer almaktadır. Lavanta Vadisi ülkemizin en önemli lavanta üretimi yapılan yerlerdendir. Sessiz, sakin, huzurlu bir ortamda lavantalar güzel kokusunu içiniz çekebilirsiniz. Ayrıca Lavanta Vadisinde güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

28-Kız Kalesi (Deniz Kalesi)-Mersin

Erdemli Kız Kalesi

Erdemli ilçe merkezine 23 km uzaklıkta yer almaktadır. Erdemli ilçesinin en önemli turizm merkezidir. Kız Kalesi; Korkykos Kalesinin 200 metre açığındaki küçük bir adacık üzerinde yer almaktadır. Kaleye kıyıdan balıkçı motorları ile gidilmektedir. 1448 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından onarılan Kız Kalesi günümüzde çok iyi durumdadır. Kız Kalesi 8 burca sahiptir. Muhteşem bir eser olan kız Kalesi Mersin ilinin en önemli tarihi yapılardandır. Ayrıca Kız kalesinin önündeki mavi bayrak ödülünü almış olan plajda denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

29-Mamure Kalesi-Mersin

Anamur Kalesi

Anamur ilçe merkezine 8 km uzaklıkta bulunan Bozdoğan Köyünde yer almaktadır. Mamure Kalesi antik kalıntılar üzerine inşa edilmiştir. İlk olarak kim tarafından yapıldığı bilinmeyen kalenin 14. Yüzyılda Karamanoğulları tarafından büyük bir onarım gördüğü ve Mamura ismini bu zamanda alındığı bilinmektedir. Kale daha sonra Osmanlı Döneminde çeşitli zamanlarda onarım görmüştür. 18. Yüzyılda Osmanlı Döneminde onarımdan geçen kaleye birçok yeni yapı eklenmiştir. Günümüzde kalenin güney kısmında sahil kenarında beş kule, fener kulesi, iç avluda yedi burç, çeşme, depolar, su sarnıçları ve bazı yapıların kalıntıları bulunmaktadır. Sahil kenarında yer alan tarihin ve doğanın buluştuğu muhteşem bir güzelliğe sahip Mamure Kalesi görülmesi gereken yerlerdendir.

30-Merkez Park-Adana

Merkez Park-Adana

Seyhan ilçesinde Sabancı Merkez Camisinin güneyinde yer almaktadır. Seyhan Nehrinin her iki yakasına kurulu olan Merkez Park 33 hektarlık alanı ile ülkemizin en büyük parkıdır. 2004 yılında hizmete açılan Merkez Parkta çok sayıda bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. Ayrıca park içinde çocuk oyun alanı, 12 tane havuz, paten pisti, dinlenme terasları, anfitiyatro, bisiklet ve koşu parkurları da bulunmaktadır. Seyhan ilçesi ziyaretinizde Merkez Parkta keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

31-Saint Pierre kilisesi-Hatay

Saint Pierre Kilisesi

Antakya İlçe merkezine 2 km uzaklıkta bulunur. Bu yapı daha önce doğal bir mağaraydı. m.s 29-40 yıllarında Hz. İsa’nın Havarisi olan Saint Pierre buraya gelmiştir. Bu mağarayı kilise olarak inşa edip halka burada dini anlatmıştır. Bu nedenle Hristiyanların ilk kilisesi sayılıyor. Yani Hristiyanların dini yaymak için kullandığı ilk mekândır. m.s 12-13. Yüzyıllarda buraya gelen haçlılar kiliseye eklemeler yapıp gotik bir tarzda inşa edilmiştir. Burada m.s 4-5. Yüzyıllara ait mozaikler bulunmuştur. Kilise de kutsal kabul edilen su bulunur. Ayrıca tehlike arz edildiğinde kaçmak için bir tünel bulunur. 1983 yıllında papa 6. Paul burayı Hrisyanların hac yeri ilan edilmiştir. Bu nedenle her yıl 29 Haziranda Katolik kilisesince burada ayin yapılmaktadır. Bu kilise Hristiyanlar için çok önemli bir yeri vardır.

32-Taş Köprü-Adana

Seyhan Taş Köprü

Seyhan Nehri üzerinde yer alan Taş Köprü Adana ilinin Seyhan ilçesini ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlar. Taş Köprü 117-138 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrian tarafından inşa edilmiştir. Köprünün kitabesinde yer alan bilgilere göre Taş Köprü’nün mimarı; Mimar Aujaentius’tur. Daha sonraki dönemlerde Roma İmparatoru Justiyen tarafından onarılmıştır. Günümüze sağlam olarak ulaşan Taş Köprü dünyada halen kullanılan en eski tarihi köprü olma özelliğine sahiptir. Taş Köprü; 310 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe ve 21 göze sahiptir. Fakat günümüze bu köprünün 14 gözü ulaşmıştır. En son 2007 yılında restore edilen Taş Köprü araç trafiğine kapatılmış ve sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.

33-Salda Gölü-Burdur

Salda Gölü

Yeşilova ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer almaktadır. Burdur il merkezine ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. 44 km büyüklüğe sahip Salda Gölü 180 metre derinliğe sahiptir. Salda Gölü ülkemizin en derin göllerindendir. Tatlı suya sahip gölde sazan balıkları yetişmektedir. Göl üzerinde yer alan 7 tane ada yazın suların çekilmesi ile ortaya çıkıyor ve doğal bir güzellik oluşturuyor. Salda Gölü içinde bulunan magnezyum, soda ve kilden dolayı bazı cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Masmavi renge sahip Salda Gölünün çevresinde çeşitli kampingler ve plajlar bulunmaktadır. Çok sayıda plaj ve konaklama tesisi bulunan bu alanda Orman Plajı ve Halk Plajı en çok dikkat çeken plajlarıdır.

34-Ekinözü İçmeleri-Kahramanmaraş

Ekinözü İçmeleri

Ekinözü ilçesinde yer alan içmeler; yukarı içme, aşağı içme ve orta içme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Doğal mineraller açısından zengin olan Ekinözü İçmeleri birçok hastalığa iyi gelmektedir. Orta İçmede; çamur banyosu yapılmaktadır. Bu bölgede Selçuklu ve Osmanlı Döneminde birçok han yapılmıştır. İçme suları; böbrek hastalıkları, mide rahatsızlıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Ekinözü İçmeleri şifalı sularından dolayı her yıl binlerce ziyaretçi almaktadır.

35-Efes Antik Kenti- İzmir

Efes Antik Kenti

Selçuk denilince akla ilk olarak Efes Antik Kenti gelir. Tarihi geçmişine rağmen günümüze sağlam olarak ulaşan Efes Antik Kenti görülmesi gereken tarihi güzelliklerdendir. Selçuk’tan kalkan arabalar ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Efes Antik Kentine müze kartı ile ücretsiz girebilirsiniz. Efes Antik Kentinde göreceğiniz tarihi yapıtları tek tek ele alalım.

Çifte Kilise: Yüz yılardır varlığını devam ettiren Çifte Kilise Efes Antik Kentinde yer almaktadır. MS 2. Yüz yılda Roma Döneminde yapılan bu eser antik kentte büyüleyici güzelliği ile karşınıza çıkacaktır.

Hadrian Tapınağı: Efes Antik kentinde akrapol bölümünde bulunmaktadır. İmaparator Hadrian için yapılan tapınak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken eserlerdendir.

Trajan Çeşmesi: Efes Antik Kentinin en önemli eserlerindendir. Hadrian Tapınağının ilerisinde bulunan Trajan çeşmesi iki katlı yapısı ile harika bir görüntü oluşturuyor. Büyük bir havuza sahip olan çeşmenin su akan bölümünde Trajan heykeli bulunmaktadır. İhtişamlı bir eser olan bu çeşme derin tarihi ile etkileyici bir güzellik oluşturuyor.

St John Kilisesi: Efes Antik Kentinin en görkemli yapısı olan St John Kilisesi Bizans döneminin önemli kalıntılarındandır. Efes antik kenti gezinizde bu kilisenin görkemli görüntüsü sizi etkileyen eserler arasında olacaktır. Ayrıca antik kentte bulunan Meryem Ana Kilisesi, tiyatro bölümü, Celsus Kütüphanesi, Domitianus Tapınağı, hamamlar, tuvaletler ve ihtişamlı kapılar dikkatinizi çekecek diğer eserlerdendir. Ayrıca Efes Antik kentte bulunan yedi uyuyanlar mağarası hikayesi ile dikkatinizi çekecek yerlerdendir. Keyifli bir tarihi gezi yapmak istiyorsanız Efes Antik kentini mutlaka ziyaret etmelisiniz.

36-İzmir Saat Kulesi-İzmir

İzmir Saat Kulesi

İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi Konak meydanında bulanmaktadır. 1901 yılına II. Abdülhamit Döneminde 25 metre uzunluğunda yapılan tarihi saat kulesi işlemeleri, dört köşesinde bulunan çeşmeleri ve görüntüsü ile hayran bırakıyor. İzmirlilerin buluşma noktası olan saat kulesi gece ışıklarının yanması ile harika bir görüntü oluşturuyor. Saat kulesine karşı banklarda oturup, güvercinler arsında bu eşsiz güzelliği seyretmelisiniz.

37-Asansör-İzmir

İzmir Tarihi Asansör Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti, Ziyaret Saatleri

İzmir’e kuş bakışı ile seyretmek istiyorsanız mutlaka tarihi Asansörü ziyaret etmelisiniz. Konak meydanına yürüme mesafesinde olan Asansör gezi listenizin ilk sıralarında bulunması gereken yerlerdendir. 1907 yılında Nesim Levi tarafından iki semti buluşturmak için özellikle de hamile ve yaşlılar için yapılmıştır. Tarihi Asansörün çıkmaz sokağına girdiğinizde eski evler arasında yürüdükten sonra bu ihtişamlı eseri göreceksiniz. Asansöre binip kurucusunun şarkıları eşliğinde yukarı çıkacaksınız. Burada İzmir’in eşsiz manzarasına şahit olacaksınız. Ayrıca burada restoran ve kafe bulunmaktadır.

38-Şirince Köyü-İzmir

Şirince

Selçuk ilçesine 8 km uzaklıkta bulunan Şirince köyü doğal güzelliği ile görülmesi gereken yerlerdendir. Köyü çevreleyen yemyeşil tabiatı, dar sokakları ve beyaz beyaz evleri ile şirin bir görünüme sahip olan köy hafta sonu İzmirlilerin uğrak yeridir. Her yıl ekim ayında Şarap Festivali yapılan şirince sessiz bir tatil isteyenlerin gözde yerlerindendir.

39-Agora-İzmir

Konak’ın Namazgâh semtinde bulunan Agora antik kenti zengin tarihi kalıntıları ile oldukça dikkat çekici bir yerdir. Agora Pazar yeri demektir. Helenistik Döneminden kaldığı tahmin edilen bu antik kentte; bazilika, mezar taşları, heykeller, kanallar ve yazıtlar gibi tarihi eserler bulunmaktadır. Ayrıca üç katlı olarak yapılan bu agora dünyanın en büyük agoralarından biridir. Bu antik kente müze kartı ile ücretsiz girebilirsiniz. Konak gezinize bu tarihi öneme sahip antik kenti de ekleyebilirsiniz.

40-Bafa Gölü Milli Parkı-Muğla

Bafa Gölü

Milas’ın doğal güzelliklerinden olan Bafa Gölü içinde barındırdığı binlerce kuştan dolayı milli park ilan edilmiştir. 7 bin hektarlık alanı kaplayan Bafa Gölü Milli Parkı çam ormanları ile kaplıdır. Her köşesinde birçok doğal güzelliği barındıran Bafa Gölü Milli Parkı sınırları içinde bulunan Herakleia Antik Kenti ve Latmos Antik Kenti ile tarihi güzelliklerini de gözler önüne sermektedir. Ayrıca Bafa Gölünde Menci Adası ve Hayalet Adası bulunmaktadır. Bu adalara günübirlik geziler yapabilirsiniz.

41-Cennet Adası-Muğla

Marmaris Cennet Adası

Ada olarak anılan Cennet Adası aslında yarımadadır. Cennet Adasına tekne ile ya da Yalancı Boğazdan eşsiz manzara eşliğinde yürüyerek ulaşabilirsiniz. Deniz ve doğanın buluştuğu Cennet Adası huzurlu bir ortam arayanların gözde yerlerindendir. Cennet Adasında bulunan iskelenin çevresinde restoran ve kafeler bulunmaktadır. Burada oturup denizin ve adanın muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Ormanlar ile kaplı Cennet Adasında doğal güzelliğe sahip bir mağara bulunmaktadır. Sarkıt ve dikitleri ile etkileyici bir güzellik oluşturan mağarayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

42-Afrodisias Antik Kenti-Aydın

Afrodisias Antik Kenti-Aydın

Karacasu ilçesinde yer almaktadır. M.Ö.1 .yüzyıl sonlarında kurulan antik kent döneminin en önemli kentlerindendir. Çeşitli hükümdarlıklar zamanında kullanılan antik kentte günümüzde bulunan gezilecek yerler şunlardır:

Tiyatro: Roma Döneminde 7 bin seyirci kapasitesine uygun olarak iki bölüm şeklinde inşa edilmiştir. Günümüzde mevcut olan tiyatro görkemli yapısı ve manzarası ile büyüleyici bir güzellik oluşturmaktadır. Tiyatro bölümünün hemen yanında agora ve Afrodit Tapınağı yer almaktadır.

Afrodit Tapınağı: Antik kentin en önemli yapılarındandır. M.Ö. 1. Yüzyıl sonlarında yapılan tapınak M.S. 500 yıllarında tapınak Hıristiyan Kilisesine çevrilmiştir. Günümüze kadar ulaşan tapınak görülmesi gereken eserlerdendir.

Hadrian Hamamı: M.S. 2. Yüzyılda Roma İmparatoru Hadriana adına inşa edilmiştir. Roma mimarisine uygun olarak yapılan hamamın etrafı surlar ile çevrilidir. Hamamın önünde bulunan çeşmeler işçiliği ile muhteşem bir güzellik oluşturmaktadır. Ayrıca antik kentte yer alan Piskopos Sarayı, meclis binası, Sebastıon yani dini merkez ve stadyum günümüze ulaşan önemli eserlerdendir. Afrodisias Antik Kentini ziyaret edebilir ve bu tarihi eserleri yakından izleyebilirsiniz.

43-Bodrum Kalesi-Muğla

Bodrum Kalesi

Bodrum’un önemli sembollerinden olan Bodrum Kalesi ilçe merkezinde yer almaktadır. Bodrum Kalesi Saint Jean Şövalyeleri tarafından 15. yüzyılda iki liman arasında bulunan bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kare planlı olarak yapılan Bodrum Kalesinin içinde çeşitli ülkelerin adını alan kuleler bulunmaktadır. Bu kuleler; Fransız Kulesi, İtalyan Kulesi, Alman Kulesi, Yılanlı Kule ve İngiliz Kulesidir. 7 kapısı bulunan Bodrum Kalesinin her kapısında farklı hayvan figürlerinden oluşan armalar bulunmaktadır. İhtişamlı bir mimariye sahip Bodrum Kalesinde yer alan 14 sarnıç, kale korugan, II. Mahmut tuğrası, asma köprü ve su hendeği büyüleyici bir güzellik oluşturmaktadır. Günümüze sağlam olarak ulaşan Bodrum Kalesi; Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye’nin tek su altı müzesi olan Sulatı Arkeoloji Müzesinde su altında bulunan eserler sergilenmektedir. Özellikle bu müzede sergilenen Doğu roma Batığı, Cam Gemisi, Uluburun Batığı, Sikke ve Mücevherat Salonu oldukça dikkat çekmektedir. Bodrum Kalesi pazartesi dışında her gün ziyarete açıktır.

44-Kütahya Çini Müzesi-Kütahya

Kütahya Çini Müzesi

Kütahya İlimizin merkezine bağlı Paşamsultan Mahallesinde bulunur. Türkiye’deki ilk ve tek çini müzesidir. Bundan dolayı önemli bir yere sahiptir. 1999 yıllında hizmete girmiştir. Müzede sergilenen ve 14. yüzyıldan bu yana yapılan çiniler sergilenmektedir. Pazartesi günü dışında her gün açıktır. Buraya mutlaka gelip bu eserleri incelemelisiniz.

45-Ulubey Kanyonu-Uşak

Ulubey İlçemizde bulunan bu kanyon sadece ülkemiz için değil dünyaca önemli bir kanyondur. Bu kanyon ABD’deki Arizona Eyaleti sınırları içerisinde bulunan Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur. Bu kanyon daha önce pek bilinmese de son yıllarda yapılan hizmetlerle burası yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. İlçemizde Ulubey Çayı ve Banaz çayı boyunca irili ufaklı birçok kanyon bulunmaktadır. Kanyonun toplam uzunluğu 75 km’ye ulaşmaktadır. Bu kanyon sayesinde burada bulunan bütün kanyonlar saklı bir cennete dönüştü. Kanyonda ilçenin jeolojik özelliğinden dolayı kanyonda her türlü meyve ve sebze yetişmektedir. Kanyonda gezintiye çıkmalısınız bu yeşilliklerin içinde gezmekle bitiremezsiniz. Ülkemizde bulunan bu saklı cennete birde Cam teras kavuşunca güzelliğine güzellik katmıştır. 2005 yıllında açılan bu Cam Terasla kanyona ayrı bir renk katmıştır. Bu cam terasa çıkınca bütün kanyon ayaklarınızın altında kalmaktadır. Müthiş bir manzara keyfi yaşayabilirsiniz. Buradan kanyonun tümüne hakim noktadasınız keyfinizce fotoğraf çekebilirsiniz. Yalnız yerden 150 metre yüksekliktedir. Yükseklik korkusu olanlar buraya gelmeden düşünerek cam terasa gelsin. Bu kanyona gelmek isteyen il merkezine yaklaşık 29 km uzaklıktadır. Grup şeklinde gelinebilir. Konaklama olarak Uşak merkezde ya da Ulubey’de konaklanabilir. İsteyen olursa burada bulunan Bungalov evlerde kalabilir. Yâda isteyen olursa burada çadır kurabilir. Yaz mevsiminde sevdiğiniz kişileri yanınıza alıp bu kanyonu keşfetmeye gelmelisiniz. Burayı kesinlikle yaşamalısınız.

46-Pamukkale Travertenleri-Denizli

Pamukkale Travertenleri

Pamukkale ilçesinin en önemli yeridir. Pamukkale’ye gelip de travertenleri görmeden gidilmez. İlçeye masal gibi beyazlığını veren travertenler güzelliği, albenisi ve harikulade atmosferi ile dikkat çekmektedir.Kimyasal reaksiyon sonucu çökme ile meydana gelen kayaların termal suyun hava ile birleşmesi sonucu kalsiyum karbonat birikir. Böylece travertenler beyaz pamuk gibi olan eşsiz bir güzelliğe kavuşur. Pamukkale travertenlerini temizliğe dikkat ederek gezebilirsiniz. Adeta bir cennet köşesinde geziyormuş hissi veren travertenlerde harika manzaralara sahip fotoğraflar çekebilirsiniz. UNESCO Dünya Miras listesinde alan Pamukkale Travertenlerini Denizli gezinizde ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

47-Kurşunlu Kaplıcaları-Manisa

Salihli Kurşunlu Kaplıcaları

Kaplıcaları ile ünlü olan Salihli ilçesinde çok sayıda kaplıca bulunmaktadır. Kurşunlu Kaplıcaları Salihli ilçe merkezine 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Kurşunlu Kaplıca suları romatizmalı hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, sinirsel hastalıklar, ameliyat sonrası kireçlenme ve eklem hastalıkları, cilt ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. 52-96 derece sıcaklığa sahip olan Kurşunlu Kaplıca suları banyo ve içme kürü olarak kullanılmaktadır. Kurşunlu Kaplıca yanında üç tane ev tipli konaklama tesisi, restoran, kafeterya, çay bahçesi, fırın, büfe, kasap ve manav bulunmaktadır. Konaklama tesislerinde sauna, jakuzi ve kapalı havuz bulunmaktadır. Ayrıca konaklama tesislerinde fizyoterapist, sağlık memuru ve doktor bulunmaktadır. Muayene sonucunda hastalığa göre tedavi süreçleri belirlenmektedir.Şifalı bir tatil için Kurşunlu Kaplıcalarını tercih edebilirsiniz.

48-Ölüdeniz-Muğla

Ölüdeniz- Fethiye

Fethiye ilçe merkezine 11 km uzaklıkta bulunan Ölüdeniz güneşi, kumu ve tertemiz suyu ile dikkat çekmektedir. Sarp kayalıklar ve yeşillikler ile çevrili olan Ölüdeniz görülmesi gereken doğal güzelliklerdendir. Muhteşem bir güzelliğe sahip Ölüdeniz çok sayıda gezi alternatifini de içinde barındırmaktadır.Dünyanın en güzel kumsalı seçilen ve mavi bayrak ödülü olan Ölüdeniz Plajında denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Ayrıca Ölüdeniz’in yanında yer alan günübirlik dinlenme tesisi olarak yapılan orman içinde yer alan Ölüdeniz Tabiat Parkına da gidebilirsiniz. Bu tabiat parkında günübirlik tatil yapabilirsiniz. Yemyeşil tabiata sahip bu parkta yamaç paraşütü de yapılmaktadır. Ölüdeniz muhteşem görüntüsü eşliğinde yamaç paraşütü yapmanın keyfine varabilirsiniz.Ayrıca Kıdrak Tabiat Parkı olarak anılan Ölüdeniz Tabiat parkında tarihi kalıntılar da bulunmaktadır. Bu tabiat parkında doğa yürüyüşü yapabilir ve olta ile balık tutabilirsiniz. Ölüdeniz’den tekne turları ile mavi yolculuk yapabilir ve Kelebekler Vadisi ile Gemiler Adasına gidebilirsiniz.

49-Ankara Kocatepe Camii, Ankara

Ankara Kocatepe Camii

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe semtinde bulunur. 1967 yıllında inşaatına başlanıp 1987 yıllında hizmete giren bu cami kesinlikle görülmeye değer bir camidir.

50-Harikalar Diyarı, Ankara

Harikalar Diyarı, Ankara

Ankara ilimizin Sincan ilçesinde yer alan Harikalar Diyarı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir park olarak hizmete açılmıştır. Avrupa’nın en büyük kentsel parklarından biri olan Harikalar Diyarı Sincan ilçesinin turizm açısından gelişmesini sağlamıştır. Harikalar Diyarı Parkında; spor alanları, piknik alanları, kültürel alanlar, yeşil alanlar, nikah salonu ve masal adası gibi rekreasyon alanları bulunmaktadır. Sincan ilçesinde bulunan masal gibi bir yer olan Harikalar Diyarını ziyaret edebilir ve burada sevdikleriniz ile eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Harikalar Diyarı Parkı

51-Kapadokya Balon Gezisi, Nevşehir

Kapadokya Balon Gezisi

Kapadokya Bölgesi, Nevşehir ilimizde bulunan en harika yerlerinden biridir. Bu bölge çok harika bir bölgedir. Her köşesini görüp fotoğrafını çekip ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu bölgeyi Balon turu yaparak gezebilirsiniz. Balon turunda eşsiz güzellikte bulunan vadi ve peribacaları izleyebilirsiniz. Balon turu rehber eşliğinde yaklaşık 45 dakika veya bir saat geçmektedir. Bu harika tura mutlaka katılın.

Kapadokya

52-Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir

Göreme Açık Hava Müzesi

Nevşehir’e 10 km uzaklıkta bulunan Göreme beldesinde bulunur. Bu yapı ilimizde olduğu kadar ülkemizde sayılı tarihi mekanlardan biridir. Çünkü bu yapı 6 Aralık 1985 tarihinden berri UNESCO dünya Kültür Miras listesinde bulunmaktadır. Burada bir vadi içinde kayalardan oyulmuş yemekhane, Kilise ve buna benzer birçok yapı bulunur. Burayı kesinlikle görmelisiniz. Her yeri gezmeye değer bir yerdir.

53-Gümüşler Manastırı, Niğde

Niğde ilimizin Gümüşler kasabasında bulunur. Niğde il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Büyük bir kaya içinde oyulmuş bu manastır. Kapadokya bölgemizde korunarak günümüze gelmeyi başarmıştır. Bölgeden en büyük manastır olarak bilinir. Bizans dönemine ait olunduğu söylene bu manastır 1973 yıllında koruma altına alınmıştır. Bu harika yapıyı görmeden geri dönmeyiniz.

Gümüşler Manastırı-Niğde

54-Mevlana Müzesi ve Türbesi, Konya

Mevlana Müzesi ve Türbesi

Karatay ilçe merkezde Aziziye Mahallesinde yer almaktadır. Sözleri ve yaşamı ile tarihimizin önemli şahsiyetlerinden olan Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörü ile tüm dünyanın gönlünü fethetmiş bir kişidir. Gel ne olursan ol yine gel diyen Mevlana tüm dünya tarafından saygı ile anılmaktadır. Bundan dolayı Mevlana türbesi her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir. Kente farkı bir hava veren Mevlana Türbesi büyük bir bahçe içinde yer almaktadır. 1274 yılında Mevlana’nın vefatı üzerine yapılan türbe zamanla eklemeler yapılar bugünkü halini almıştır. Türbe içinde Mevlana ve ailesine ait mezarlar bulunmaktadır. Mevlana müzesi ise türbenin hemen yanında yer almaktadır. Bu müze içinde Selçuklu döneminden eserler el yazması Kuran Kerimler ve dervişlerin hayatını anlatan heykeller ve objeler bulunmaktadır. Büyük bir alanda huzur veren bir yapıya sahip olan Mevlana Türbesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Mevlana Müzesi ve Türbesi, Konya

55-Meke Gölü, Konya

Meke Gölü

Karapınar ilçe sınırlarında yer almaktadır. Karapınar-Ereğli kara yolunun 8 km ötesinde yer alan Meke Gölü iki zamanlı volkanik bir krater göldür. Meke Gölü yağmur suları ve yer altı suları ile beslenmektedir. Gölün içerisinde bulunan adalar ile göl tıpkı bir nazar boncuğuna benzemektedir. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Meke Göl doğal sit alanı ilan edilerek koruma altın alınmıştır. Meke Gölünün muhteşem güzelliğini görmenizi tavsiye ederim.

Meke Gölü-Konya

56-Beyşehir Gölü-Konya

Beyşehir Gölü

Türkiye’nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü; Beyşehir ilçe sınırlarında yer almaktadır. Tatlı suya sahip Beyşehir Gölü ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Beyşehir Gölü; tektonik ve karstik olaylar ile oluşmuştur. Beyşehir Gölünün 2 plajı, 22 adası ve kayalık alanları bulunmaktadır. Kuş üreme, barınma ve beslenme merkezi olan Beyşehir Gölü milli park ilan edilerek koruma altın alınmıştır. Milli Park alanı içinde; su sporları, dağ sporları, av sporları ve kuş gözlemciliği yapmak mümkün. Beyşehir Gölünün çevresinde yer alan kumsallarda güzel zaman geçirebilirsiniz.

57- Ihlara Vadisi, Aksaray

Aksaray İlimizin Güzelyurt ilçesinde bulunur. İl merkezine yaklaşık 40 km uzaklıktadır. Hasandağı Volkanından püskürtülen lavların dış kuvvetlerin etkisi ile burada muhteşem bir kanyon oluşmuştur. Buraya yolunuz düşerse mutlaka bu eşsiz güzelliği görmelisiniz. Burada birçok kilise ve manastır’da bulunur.

Ihlara Vadisi-Aksaray

58-Eskişehir Balmumu Heykeller Müzesi

Balmumu Heykeller Müzesi

Balmumu Heykeller Müzesi Eskişehir de Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan Madam Tussaud Müzesi’nin Ülkemizdeki ilk ve tek örneğidir. Bu müze Eskişehir ilimizin Odunpazarı Semtinde bulunur. bu müze Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katkıları ile 2013 yıllında ziyaretçileri ile buluştu. Öncelikle Balmumu Heykel hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Balmumu: canlı görünümlü heykeller yapmaya müsait bir malzemedir. Bu malzemeden yapılmış ilk heykel müzesi 1835 yıllında Londra’da açılan Madam Tussauds Müzesidir. Daha sonra bu heykel müzesi dünyanın çeşitli yerlerinde de görülmeye başladı. 2013 yıllında ise ülkemizde açıldı.Bu müze de başta Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi olmak üzere toplamda 160 heykel bulunmaktadır. Bu heykeller, kurtuluş savaşı yıllarında kahramanca savaşan komutanlar, bugüne kadar Türkiye cumhuriyeti devletini yöneten devlet adamları, dünyaca ünlü siyasetçiler, spor ve sanat camiasında önemli kişilerin heykelleri de bulunmaktadır. Bu heykeller 5 farklı bölümde oluşmaktadır. Her bölümde fotoğraf çekebilme şansına sahipken Salon D bölümünde Fotoğraf çekmek ücretlidir. Burada fotoğraf çekmek 7 lira gibi bir ücret ödemek gerekir.

Eskişehir Balmumu Müzesi

59-Porsuk Çayı ve Adalar Bölgesi-Eskişehir

Sakarya Nehrinin bir kolu olan 450 km uzunluğa sahip Porsuk Çayı Odunpazarı ilçesinde yer almaktadır. İlçe merkezini ikiye bölen Porsuk Çayının kent merkezinde kalan bölümlerine adalar denir. Porsuk Çayında gondol ile ilçe merkezinde gezebilirsiniz. Bu bölge Öğrencilerin sıkça uğradığı Eskişehir’in hareketli bölgelerinden biridir. Burada çok sayıda cafe ve restoran bulunmaktadır. Aynı zamanda Porsuk çayı üzerinde bot ve gondol turları yapılmaktadır.

60-Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri

Kayseri il merkezine yaklaşık 25 km uzaklıktadır. Sönmüş volkan dağın üzerinde bulunan Erciyes Kayak Merkezi görmeye değer bir yerdir. Buraya gelen bir daha gelmek istiyor. Konaklama yerleri de bulunuyor. Mart ayına Kadar hizmet veriyor.

Erciyes Kayak Merkezi

61- Divriği Ulu Camii, Sivas

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Sivas’ın en önemli tarihi yapısıdır. Muazzam bir taş işçiliğine sahiptir. İslam Mimarisinin başyapıtı konumundadır. Mengüçoğullarından Turan Melek Şah tarafından yapılmıştır. Yapılı tarihi; 1128-1229 yıllarıdır. Igımbat Dağının eteklerinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlıdır. Caminin en dikkat çeken yönü kapılarda ve sütunlarda işlenen motiflerdir. Caminin güneyinde ve bitişiğinde Darüşşifa bulunmaktadır. Darüşşifanın taç kapısı işlemeleri ile dikkat çekmektedir. Divriği Ulu Camii ve bitişiğinde bulunan Darüşşifa görkemli yapısı ile görülmesi gereken önemli tarihi yapılarımızdandır.

Divriği Ulu Camii

62-SÜMELA MANASTIRI-Trabzon

Sümela Manastırı

Maçka ilçesine bağlı Altındere Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Sümela Manastırına ilçeden ve Trabzon’dan kalkan toplu taşıma araçları ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sümela Manastırı yüksek bir yerde oldukça geniş bir alanda yer almaktadır. Manastır öğrenci odaları, mutfak, misafirhane, kutsal ayazma ve kütüphane bölümlerinden oluşmaktadır. Sümela Manastırının MS. 375 ve 395 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kendine özgü bir mimariye sahip olan Sümela Manastırı süslemeleri, freskleri, iç ve dış mimarisi ile görülmeye değer tarihi eserlerimizdendir.

63-Boztepe-Trabzon

Boztepe

Boztepe Karadeniz’in uçsuz bucaksız muhteşem manzarasını seyredildiği bir yerdir. Buraya gelen turistlerin mutlaka uğradığı bir yerdir. Ordu’nun muhteşem manzarasını seyredip bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

64-Uzun Göl-Trabzon

Uzungöl

Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta yer almaktadır. Uzungöl’e Trabzon merkezinden ve Çaykara ilçe merkezinden kalkan araçlar ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Uzungöl Haldizen Deresini kapanması ile oluşmuştur. Yeşilin her tonuna sahip olan Uzungöl muhteşem güzelliği ile büyülemektedir. Yeşiller içinde bulunan Uzungöl çevresinde hediyelik eşya satan dükkânlar, alabalık lokantaları, cami ve konaklama tesisleri bulunmaktadır. Uzun Gölün yakınında yer alan alabalık lokantalarında alabalık yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli alabalıklar yapılmaktadır. Muhteşem güzelliğe sahip Uzungöl ’de birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

65-Kristal Teras – Karabük

Cam Teras

Safranbolu İlçemizde bulunan bu kanyon 80 metre yükseklikte bulunur. Aşağıda bu terasa baktığınızda bile heyecanlanıyorsunuz. Bu terasa çıktığınızda bütün Tokatlı kanyonu ayaklarınızın altında kalıyor. Burada müthiş fotoğraflar çekilebiliyor. Tabanı çok dayanaklı camdan yapılmış 75 ton kaldıracak güçtedir. Fakat buradaki görevliler en fazla 30 kişiye izin veriyor. Yükseklik korkusu olanların buraya çıkarken birkaç kere düşünmesini tavsiye ediyorum. Bu terasa çıkarken kendinizi kuş hissediyorsunuz. Altınızdaki cam olduğunda aşağısı tüm çıplaklığı ile görünmektedir.

66-Zil Kalesi-Rize

Zilkale

Rize ilimizin Çamlıhemşin ilçe merkezinin 15 km güneyinde bulunur. Bu kale 13. Yüzyılda Trabzon Rum İmparatorluğu tarafında inşa edilmiştir. Fırtına Vadisine hâkim bir konumda inşa edilmiştir. Yeşillikler içinde göz kamaştırıyor.

67-Ayder Yaylası- Rize

Ayder Yaylası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunur. Bu yayla 1300’lü yıllarında Halalılar tarafında kurulmuştur. Rakımı 1350 metre olan yaylada yaz kış kar bulunur. Bu nedenle yazın çok serin olmaktadır. Ayrıca yaylada kaplıcalar bulunur. Buraya her yıl festivaller yapılmaktadır. Buraya gelip bu harika yaylayı görüp bol bol fotoğraf çekmelisiniz.

68-Gölcük Gölü-Bolu

Gölcük Gölü

Gölcük Gölü Bolu merkezden 17 km uzaklıktadır. Bazen hani söz biter her ey ortada olur yaa. işte bu göl de öyle bir göl resmine bakıp ne kadar harika manzaralı bir göl olduğunu siz de karar verebilirsiniz. Burada bol bol fotoğraf çekmeden geri dönmeyiniz.

69-Valla Kanyonu-Kastamonu

Valla Kanyonu

Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyü sınırlarında yer almaktadır. İlçe merkezine 26 km uzaklıktadır. Valla Kanyonu Devrekani Çayı ile Kanlıçayın birleştiği yerden başlamaktır. Muratbaşı Köyünden Valla Mahallesine kadar stabilize bir yol vardır. Valla Mahallesinden sonra yaklaşık 1.5 km orman içinde patika bir yol ile devam edilmektedir. 1994 yılında dört öğrencinin kanyon içinde kaybolması ve 14 gün sonra Cide ilçesine çıkması bu kanyonun vahşi cennet olarak anılmasına ve çok ziyaret almasına sebep olmuştur. Kanyon içinde ekipman ve gerekli teçhizat ile gezilmektedir.

70-Limni Gölü-Gümüşhane

Limni Gölleri

Limni Gölü, Torul ilçesi Zigana Köyü sınırları içerisinde bulunan 1700 rakımlı Saronay Yaylasındadır. 1999 yıllında mesire yeri ilan edilen göl 2004 yıllında ise A tipi Mesire alanı ilan edilmiştir. 2005 yıllında ise Limni Gölü 20 yıllığına kiraya verilmiştir. Burası muhteşem bir alandır. Buraya her yıl binlerce insan akmaktadır. Burada Sarıçam ve ladin ağaçların oluşturduğu harika manzarayı görmelisiniz. Burada zaman zaman yaban hayvanlarına da rastlamanız mümkündür. Kesinlikle yolunuz düşerse gelmelisiniz.

71-Karagöl – Artvin

Borçka Karagöl

Borçka ilçe merkezine 25 km uzaklıkta Aralık Köyü yakınlarında yer almaktadır. Karadeniz’in muhteşem yeşilliği ile bütünleşen Borçka Karagöl dünyanın en güzel göllerinden biridir. Heyelan Gölü olan Borçka Karagöl 2002 yılında Bakanlar Kurulu tarafından tabiat parkı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Çam ağaçları başta olmak üzere çeşitli ağaçlar ile çevrili göl yeşilin yansıması ile muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır. Rengarenk çiçeklerin içinde doğanın tüm ihtişamını sergileyen Karagöl saklı bir cenneti andırıyor. Karagöl’ün çevresi karavan, çadırlı kamp ve piknik için uygundur. Ayrıca Karagöl’e yakın yerlerde konaklama imkanı da bulunmaktadır.

72-Balıklı Göl, Şanlıurfa

Balıklıgöl

Bu göl Urfa ilimizin en önemli ziyaret edilen yerlerden biridir. Urfa ilimize gelen kişilerin ilk uğradıkları mekândır diyebiliriz. Bu göl inanç konusunda önemli bir yer sahiptir. Hz. İbrahim için Ateşin serin ve selamet olduğu mekândır. Hz. İbrahim Nemrut’a karşı baş kaldırmış Nemrut tarafında Hz. İbrahim için ateş hazırlayıp Urfa Kalesinden ateşin içine atmıştır. Fakat ateş yakmamış. Ateş suya içindeki odunlar da balığa çevrilmiştir. Bu gölde bulunan balıkların kutsal olduğu kabul edilir. Burada bulunan balıklar yenilmez. Buraya uğrayıp balıklar yem vermelisiniz. Ayrıca balıklı göl çevresinde bulunan yapıları da ziyaret etmelisiniz.

Balıklı Göl-Urfa

73-Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, Gaziantep

Zeugma Mozaik Müzesi- Çingene Kızı Mozaiği

Bu müze Antep ilimizin merkezinde bulunur. Zeugma antik kentinde yapılan kazılardan elde edilen Mozaikleri burada sergilenmektedir. Bu müzede Dünyada en büyük mozaik müzesi sayılıyor. Bu mozaiklerin içinde en önemli yapı da Çingene Kızı Mozağidir. 2011 yıllında hizmete giren müze 13 renk armonisinden oluşmuştur. Müzemiz pazartesi günleri dışında her gün açıktır. Müze kartı ile ücretsiz gezebilirsiniz. Yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biridir.

Zuegma Mozaik Müzesi

74-Hasankeyf Kalesi, Batman

Hasankeyf Tarihi Yapılar

Hasankeyf ilçemizde bulunan bu kale Fırat nehri kıyısında inşa edilmiştir. kale nehirden yaklaşık 200 metre yüksekliktedir. Roma dönemine ait olunduğu söylenilir. Romalılar bu kaleyi Sasanilerden korunmak amacı ile yapılmıştır. Bu kale Romalılardan sonra birçok medeniyete hizmet etmiştir. Bu kale birçok başarı kazılmasına vesile olmuştur.

Hasankeyf Kalesi

75-Diyarbakır Surları, Diyarbakır

Diyarbakır Surları

Sur İlçemizin sınırlarında bulunan bu yapı Dünya Kültür miras listesine aday bir yapıdır. Çin Seddi’nden sonra Dünya’nın en uzun suru olarak biliniyor. Üzerinde bulunan kabartma ve süslemeler birçok medeniyetin izini taşıdığını söylemek mümkündür. 5 km uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde bulunan surlar ilçemize ve ilimize ayrı bir renk katmayı başarmıştır. İlimize veya ilçemize gelenler ilk uğradıkları yer burası olmaktadır.

Diyarbakır Surları Nerede

76-Nemrut Dağı Milli Parkı, Adıyaman

Nemrut Dağı Milli Parkı

İlimize bağlı Kahta ilçesinde bulunur. İl merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Nemrut Dağı Dünyanın 8. Harikası olarak bilinir. Bu dünya harikasını mutlaka görmeye gelmelisiniz. Gelirken rahat kıyafet giyin. Özellikle ayakkabılarınız rahat olsun. Akşamüstü gidecekseniz yanınıza mutlaka kalın bir kıyafet de alınız. İlçeden buraya Nemrut Dağı turlar yapılıyor. Bu turlara Katılabilirsiniz. Nemrut Milli Parkı ücretli olup Ücreti de 13 tl’dir. Öğrenci iseniz ayrı bir indirim vardır. Nemrut Dağına çıkmak her baba yiğidin harcı da değildir. Uzun ve engebeli bir süreç sizi bekliyordur. Eğer yaşlı, kalp probleminiz varsa veya engeli kardeşlerimiz varsa hiç sıkıntı etmeyin burada ücret karşılığında binek hayvanlarla gidilebiliyor. Parka çıktığınızda birçok heykel ve kalıntı ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu heykellerden bir iki tanesinden bahsedelim. Aslan Heykeli: Güç sembolüdür. Kartal Heykeli: Her yerde gözü var anlamındadır. Bunun gibi birçok heykel ve kalıntı görmek mümkündür. Nemrut Dağında güneşin doğuşu ve batışını seyretmek çok ayrı bir duygudur. Nemrut dağında inince orada bir cafe bulunur. Üşüyenler yada yorulanlar olursa gelip burada oturup çay içilebiliyor. Ayrıca burada hediyelik eşyaların satıldığı bir dükkan bulunuyor. Bu dükkanda Çok güzel küçük heykeller bulunur. Gelirken hediyelik olarak bunları getirebilirsiniz. Ayrıca burada konaklama yerleri bulunmaktadır.

Nemrut Dağında Gün Batımı

77-Malabadi Köprüsü, Batman

Malabadi Köprüsü

Bu köprü Diyarbakır-Batman yolu üzerinde bulunur. İl merkezine yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Bu köprü Artukoğulları tarafında 1147 yıllında inşa edilmiştir. Günümüzde yeni bir köprü yapıldığı için burada ulaşım yapılamıyor. Köprü üzerinde nişlerin içerisinde, insan, hayvan, güneş motifleri bulunmaktadır. Fakat eski heybeti ile hala ayakta durmaktadır.

Malabadi Köprüsü

78-Deyrulzafaran Manastırı, Mardin

deyrulzafaran manastırı

Artuklu İlçe merkezine 5 km uzaklıkta bulunan bu yapı 640 yıl boyunca Süryani Ortodokslarına hizmet etmiştir. Bugünkü görünümüne 18.yüzyılda kavuşmuştur. Bu yapı 15. yüzyıldan sonra da manastırın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adıyla anılmaya başlandı. Bu manastır dini eğitim merkezlerinden biriydi. Birçok din eğitmeni yetiştirmiştir. 1876 yıllında İngilizler tarafında satın alıp matba binası yapıldı. birçok kitap burada basıldı. 1969 yıllına kadar farklı dillerden kitaplar basılmaya devam etti. Günümüzde hala Süryaniler için önemli bir inanç merkezidir.

Deyrulzafaran Manastırı

79-Halfeti(Saklı Cennet), Şanlıurfa

Eski Halfeti

Halfeti Şanlıurfa ilimize bağlı bir ilçedir. Halfeti ilçemiz iki bölümden oluşmaktadır. Eski Halfeti ve yeni Halfeti olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Halfeti; eski kent, saklı cennet, Kayıp kent gibi isimlerle anılır. Sebebi ise şöyle: Birecik Barajın yapılması ile Şehrin %80’i su altında kaldı. Bu nedenle 15 km uzaklığında Yeni Halfeti kuruldu. Yeni kent kurmak elbette kolay olmasa gerek düşünsenize yılların birikimi var o eski kentte. Cami, kilise, kale vb. birçok tarihi yapı yok olup gidiyor. Tarihin karanlık sayfalarında yerini alıyor. Yeni Halfeti Eski Halfeti Ayrıca ilçemiz Türkiye’den 11 şehrin, dünyada 208 şehrin dâhil olduğu, Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında ‘Cittaslow’ (Sakin Şehir) unvanını aldı. Tam kafa dinlenecek bir şehirdir. Halfeti ilçemiz Güneydoğu Anadolu bölgemizin Bodrumu olarak bilinir. İlçemizde Kız Mağarası, Rum kale, Ulu Cami ve Asma köprü gibi yapılar bulunur. ayrıca ilçemize özgü karagül bitkisi yetişmektedir.

Sakin Şehir Halfeti

80-On Gözlü Köprü, Diyarbakır

Sur İlçemizde bulunan bu köprü 4 farklı isimle anılıyor. Bunlar Dicle,Mervani,Silvan ve On Gözlü Köprü olarak biliniyor. Bu köprü Mervaniler tarafında inşa edilmiştir. 1065 yıllında Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından inşa edilmiştir. buraya yolunuz düştüğünde mutlaka görmeniz gereken bir yapıdır.

81-Veysel Karan-i Türbesi- Siirt

Veysel Karan-i Türbesi

Siirt ilimizin Baykan İlçe merkezine 8 km il merkezine 40 km uzaklıkta bulunan bu türbe ilçe merkezine bağlı ziyaret beldesinde bulunur. Cas denilen harçla inşa edilip üstü kubbe ile örtünmüştür. 1967 yıllında tamamen yıktırılıp yerine yenisi yapılmıştır. Yakın tarihte yani 2001 yıllında valilikçe restore edilip ziyaretçilerine açılmıştır. Buraya her yıl binlerce insan gelmektedir. Dua eden, adak adayan, kurban kesen insanlara şahit olabiliyorsunuz. Her yıl mayıs ayının 2. Ve 3. Haftasında burada Veysel Karan-i anma etkinlikleri yapılır. özellikle kurban bayramında ülkenin birçok yerinde buraya insanlar gelmektedir. çoğu kişi kurbanını burada keser. Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada yatan kişi Peygamber efendimizin görmeden sahabe kabul ettiği kişidir.

82-Akdamar Adası- Van

Akdamar Adası

Van’a gidildiğinde uğranması gereken yerlerin başında Akdamar Adası gelir. Van Gölünün içinde yer alan ikinci büyük ada olan Akdamar Adası; Van’ın Gevaş ilçesine yakın bulunmaktadır. Akdamar Adasında binlerce yıllık geçmişe sahip Ermenilerden kalma Akdamar Kilisesi bulunmaktadır. Akdamar Adasının ismini var eden ve halk arasında sürekli anlatılan hikâyeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski zamanlarda Akdamar adasında yaşayan bir Ermeni ailesi varmış. Akdamar Kilisesinin Ermeni baş keşişin dünyalar güzeli Tamara adında bir kızı varmış. Adaya yakın bir köyde çobanlık yapan bir genç Tamara’yı görür ve büyüleyici güzelliğine âşık olur. Tamara ile buluşmak için genç çoban uzun mesafeye rağmen sevdiği için her gece yüzerek adaya gelir. Tamara ise fener ile sevdiğine bulunduğu yeri gösterir. Bir müddet böyle gizlice buluşurlar. Tamara’nın babası bunu öğrenince ikisini ayırmaya çalışır. Başarılı olamayınca fırtınalı bir gecede Tamara’yı kiliseye kilitler ve eline fener alıp adanın kıyısına iner sürekli fener ile farklı yerleri göstererek gencin yanlış tarafa yüzmesine sebep olur. Fırtınalı gölde sürekli yanlış tarafa yüzen genç yorgun düşer ve boğulmak üzere iken yanan yürek acısıyla “AH TAMARA” diye bağırır. Bu buruk haykırışı duyan Tamara sevdiğinin öldüğünü görünce sevdiğine kavuşmak ümidi ile kendini gölün serin sularına bırakır. O günden sonra ada Ah Tamara! ismi ile anılmaya başlanır. Zamanla Ah Tamara, Akdamar ismine dönüşür. Akdamar Adası olarak anılmaya başlanır. Akdamar Adası Nasıl Gidlir Akdamar Adası Nasıl Gidlir Bu hikayenin her ne kadar tarihi gerçeklerle ilgisi olmasa da; Akdamar Adasının doğa ve tarih ile buluşan büyülü ortamında bu efsaneyi anımsayıp buruk bir ” Ah Tamara” nidasını duyar gibi olursunuz. Van da bulunan Akdamar Adasına ziyaretlerin çok fazla olması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Van’ a ilk kez geliyorsanız muhakkak ziyaret edeceğiniz yerlerin başında Akdamar Adası olmalı. Nasıl giderim diye endişe etmenize hiç gerek yok. Akdamar Adasına ulaşım artık daha kolay ve ekonomik. Eğer gezinizi hafta sonu yapacaksanız Marina dan kalkan deniz otobüsleri ile daha konforlu bir şekilde gidebilirsiniz. Maraş caddesinde Edremit dolmuşlarına (2 TL) ya da otobüslerine (1.5 TL ) binip Marinada iniyorsunuz. Deniz otobüsü ile gidiş- dönüş 10 TL ye yaklaşık yarım saatte adaya gidebilirsiniz. Akdamar Adası Nerede Akdamar Adası Nerede Tekne ile Van Gölünün tadını çıkararak gitmek istiyorum diyorsanız bunun da yolu var. Van Merkez de ilçe terminalinde Gevaş dolmuşlarına (8 TL) ya da Beşyol da Hz Ömer Camiinin karşısında Gevaş otobüslerine (4 TL ) binip Akdamar iskelesinde iniyorsunuz. Tekne ile gidiş- dönüş 10 TL’ye Van Gölünün tadını çıkararak yaklaşık 20 dakikada adada olursunuz. Adaya girişler müze kartı olanlara ücretsiz, müze kartsız ise 10 liradır. Ada her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip fakat ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açması ile ada muhteşem bir görünüme sahip olur. Adada badem ağaçları arasında yürürken tavşanları da çok sık göreceksiniz. Tarihi Akdamar kilisesi, tarihi heykel ve yapıtlar adanın başka güzelliğini size hissettirecektir. Ağaçlar arasında bulunan ihtişamlı görünüme sahip Kilise adaya ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu tarihi Akdamar Kilisenin içini ve etrafını gezerken kendinizi tarihe yolculuğa çıkmış gibi hissedeceksiniz.

83-Muradiye Şelalesi- Van

Muradiye Şelalesi Nasıl Gidilir

Van’ da gezilecek yerler içerisinde şüphesiz Muradiye Şelalesi olmazsa olmazlardandır. Van merkezine bağlı Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi il merkezine 80 km uzaklıktadır. Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin akımına uğrayan Muradiye Şelalesine ulaşımı kendi aracınız ve otobüs ile yapmanız mümkün. Muradiye Şelalesine; Van merkez Akköprü mahallesinde bulunan ilçe terminalinde kalkan Muradiye arabaları ( 8 tl ) ile bir saatte gidebilirsiniz. Yeni yolda kalkan otobüsler ( 8 tl ) ile gitmeniz de mümkün. Ayrıca kendi aracınızla da rahatlıkla gidebilirsiniz. Van dan Erciş ilçesine doğru giderken yaklaşık 60 km’den sonra sağda Muradiye Şelalesi tabelasından dönerek 20 km ileride olan Muradiye Şelalesine ulaşabilirsiniz. Muradiye Şelalesi Nasıl Gidilir Muradiye Şelalesi Nasıl Gidilir Muradiye Şelalesine varmadan Bendi Mahi çayından gelen ve küçük şelaleyi andıran dağların arasında akan sular ile harika bir yolculuk yapacaksınız. Şelaleye ulaştığınız da serin havası ve adeta eşsiz bir besteyi andıran su sesi ile huzuru bulacaksınız. Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesinde suyun üzerine kurulan asma tahta köprüden geçerken muhteşem görüntüsü ve kalabalık olmasından dolayı sallanan köprünün heyecanı sizi saracaktır. Bu köprüden geçerken şelaleyi manzaralı, güzel anıların olacağı eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Şelalenin kuvvetli akılından dolayı oluşan ihtişamlı görüntüsü kendine hayran bırakacaktır. Sadece şelale görüntüsü ile değil yaz ve bahar aylarında etrafında bulunan tabiat harikası çiçekli, yeşil çevresi ile büyülemeye hazır bir mekân. Çevresinde bulunan yeşil ağaçlar ve üzerinde bulunan kuşların cıvıltısı doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Hem şelalenin suyunun sesi ve serinliği hem de eşsiz görüntüsü ile özlediğiniz doğal güzellikleri yaşatacaktır. Kış aylarında ise donan şelale suları harika bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca şelalenin yanında bulunan küçük dereleri andıran su birikintileri küçük göletler oluşturuyor. Bu göletler kış aylarında donduğunda adeta bir buz pistini andırıyor. Muradiye Şelalesi Nerede Muradiye Şelalesi Nerede Şelalenin ikiye böldüğü piknik alanının her iki tarafı da ayrı bir güzelliğe sahip. Köprüden karşıya geçtiğiniz de şelale manzaralı halk tarafından yoğun ilgi gören piknik alanlarını göreceksiniz. Piknik alanında mangal ve semaver ile ailenizle piknik yapabilirsiniz. Kuşların cıvıltısı, suyun ahengi ve papatya kokusu içinde muhteşem bir piknik yapmanız mümkün. Muradiye Şelalesinde market ve lokanta bulunmaktadır. Burada şelale manzarası eşliğinde tava kavurma yiyebilirsiniz. Şelaleden gelen su sesinin oluşturduğu musiki eşliğinde çay içmenin keyfine varmalısınız. Muradiye Şelalesi Muradiye Şelalesi Muradiye Şelalesinde dönerken muhteşem görüntüye sahip şeytan köprüsünü de görmenizi tavsiye ederim. Muradiye Şelalesinin 1 km aşağısında bulunan şeytan köprüsü Bend-i Mahi Çayı’nın üzerine kurulu tarihi bir köprüdür. Bu köprü çayın üzerinden çevre köylere geçmeyi sağlamaktadır. Çok dar bir mimari yapıya sahip olan bu köprü bu yapısından ve uçurumun köprüsünde bulunmasından dolayı şeytan köprüsü olarak alınır. Halk arasında anlatılanlara göre düğün konvoyu karşı köye geçmek isterken köprünün aşağısında bulunan uçuruma düşüp öldüğü için Şeytan Köprüsü ismini almıştır. Köprüyü gördüğünüzde dar yapısı ve altında delice akan suyun heybetli görüntüsü köprünün Şeytan Köprüsü olarak adlandırılmasının sebebini anlayacaksınız. Andralin dolu anlar yaşamayı seviyorsanız köprüden geçip fotoğraf çekebilirsiniz. Muhteşem görüntülere şahitlik yapacağınız ve keyifli zamanlar geçireceğiniz Muradiye Şelalesini ve Şeytan Köprüsünü görmeniz tavsiye ederim.

84-Çifte Minareli Medrese-Erzurum

Çifte Minareli Medrese Nerede

Erzurum İlimizde bulunan Bu medrese Anadolu Selçuklu Devleti eseridir. Bu eseri Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubad kızı için inşa etmiştir. İnşa tarihi 13. Yüzyıl olarak bilinir. 26 metre yüksekliği ile göz kamaştırmaktadır. Bu medrese çinileri ile dikkat çekmektedir. Gezi rotanızda mutlaka bulunması gereken bir yerdir.

85-Tortum Şelalesi, Erzurum

Tortum Şelalesi

Bu şelale 48 metre yüksekliği ile dünya üzerindeki en yüksek 3. Şelale konumuna sahiptir. bu özelliği ile yerli yabancılar için uğrak bir yer olmuştur. ilçemizin sınırında bulunan bu şelale oluşumu hakkında kısa bir bilgi verelim. 18. Yüzyılda Balıklı Köyü yakınlarında bulunan dağda heyelan oluşması sonucunda Tortum Çayı’nın önü kapanmış ve bu alanda Tortum Gölü oluşmuştur. Göl ile birlikte oluşan Tortum Şelalesi, 22 metre genişliğe sahip olup tam 48 metre yükseklikten dökülmektedir. Bu kadar yükseklikten akan suyun oluşturmuş olduğu manzarayı hayal edebiliyor musunuz. Buraya gelenler için bir balkon yapılmıştır. ziyaretçiler bu balkona çıkıp Şelale suyun nasıl dans eder gibi aşağıya indiğiniz izleyebiliyorsunuz. Yok ilahi ben yakında izleyecem diyorsanız balkondan inen merdivenlerden aşağı doğru inin şelalenin altında kendinizi bulacaksınız. Burada akan su sizi sırılsıklam yaş edebilir. Hiç umurunuzda olmaz gerçekten o kadar güzel bir serinliği var ki anlatılmaz yaşanılır. Şelalenin yanında bulunan mesire yerleri ziyaretçiler piknik yapmaktadır. sevdikleri ile birlikte çok güzel zaman geçirmektedir. İlçemizde yöre halkı arasında bu şelale Sudökülen olarak adlandırılmıştır. Dipnot olarak geçirecek olursak Dünyada 1. Ve 2. Yükseklikte bulunan şaleleri de size tanıtacak olursak ; Dünyanın en yüksek şelalesi 120 metre ile Afrika’da bulunan Zambezi Nehri üzerindeki Vietorio Şelalesi, en yüksek ikinci şelale ise 51 metre yükseklik ile Amerika’da bulunan Niagara Şelalesi’dir.

86-Günpınar Şelalesi-Malatya

Gürpınar Şelalesi

Malatya ili Darende İlçesinde bulunan bu cennet köşesine Öncelikle Şelalenin fiziki özelikleri ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Şelale ilçeye yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Şelaleyi besleyen birden fazla farklı kaynak vardır şelalenin suyu 40 metre yükseklikten adeta dans eder gibi yere düşmektedir. Bu manzara şelaleyi muazzam kılmaktadır. Şelaleyi besleyen ve şelaleden tamamen bağımsız şelalenin solunda bulunan kaynak suyu ilimizin çetin kış şartlarında donmaktadır. Bu donma olayı kaynak suyun doğa manzarası resmini sergilemektedir. Adeta bize Pamukkale’yi andırmaktadır. Ayrıca şelalenin yan tarafında kurulan tesislerle ziyaretçilere yeme –içme hizmetlerinde bulunmaktadır. Yine ziyaretçiler için şelalenin kaynak suyuna doğru 1,5 km’lik bir yürüyüş yolu tesis etmişlerdir.

87-Ahlat Mezar Taşları-Bitlis

Ahlat Mezar Taşları Nerede

Bitlis’in ilçesi olan Ahlat; Van Gölünün kıyısında yer almaktadır. Uzun yıllar boyunca Selçuklu devletine ev sahipliği yapmış Ahlat’ ta Selçuklu Döneminin taş işçiliği ve inanışını en güzel şeklinde yansıtan mezar taşları adeta görünümü ile Orhun Kitabelerini andırıyor. Selçuklu döneminden kalma Selçuklu mezar taşları Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunmaktadır. Çeşitli yerlerde bulunan Selçuklu mezar taşları Ahlat ilçesinin merkezinde ve mahallerinde yer almaktadır. Bundan dolayı ulaşın problemi yoktur. Bitlis merkezde kalkan Ahlat arabaları ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz ya da özel aracınız ve gezi grupları ile de gidebilirsiniz. Türk- İslam mimarisinin en güzel örneği olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı içerisinde bulunan mezar taşları yaklaşık bin civarındadır. Ayrıca önemli şahsiyetlere ait olan 118 adet anıtsal mezar bulunmaktadır. Adeta tarihi bir açık hava sergisini andıran bu mezarlıkta Selçuklu dönemine ait birçok mimari ve tarihi gerçekliğe ulaşmak mümkün. Sıradan mezar taşlarından farklı olan bu tarihi mezarlar heybetli görüntüleri, taş işlemeciliği ve farklı yapıda şekilleri ile büyük bir güzellik arz ediyor. Mezar taşlarında çeşitli geometrik ve bitkisel motifler bulunmaktadır. Selçuklu mimari yapılarına özgü olan mihraplar ve çeşitli şekilde motifler bu mezarlarda çok sık bulunmaktadır. Bir milletin inancını yaşam biçimini hiç şüphesiz mezarları en güzel şekilde yansıtır. Mesela; eski Türk inancına göre ölen kişi tekrar dirileceğine inanıldığı için değerli olan eşyaları ile birlikte gömülürdü. Yüz yıllar sonrasına ait bu bilgiyi günümüze kadar taşıyan mezarlar olmuştur. Birçok medeniyette insana verilen değer aynı şekilde ölünce de gösterilmek için çeşitli özelliklere sahip mezarlar yapılmıştır. Yapılan bu mezar taşlarından ölen kişinin kadın mı erkek mi, zengin mi fakir mi olduğunu sosyal konumunu, dine bakışını, dini seviyesini öğrenmek mümkün. Osmanlı ve Selçuklu Devletinde kullanılan motifler farklı anlamlar taşımaktadır. Osmanlı Devleti’ne ait bir mezar taşının üzerinde bulunan dalından kırılmış gül motifi dikkatimi çekmişti. Daha sonra yaptığım araştırma sonucunda bekar olarak ölen kadını temsil ettiğini öğrendim. Bekar olarak ölen kadının dalından kırılmış bir güle benzetilmesi ve mezarında bu durumun bu kadar incelikle anlatılması beni çok etkilemişti. Ahlat Selçuklu mezar taşları da bu özellikte yapılmıştır. Ahlat Selçuklu Mezarında dolaştığınızda bazen kısa bazen de çok yüksek boy da mezar taşları göreceksiniz. Bunun sebebi ölen kişinin sosyal konumuna göre mezar taşları boylarının yapılmasıdır. Toplumda tanınan kişilerin mezar taşları daha yüksek iken sosyal konumu daha aşağıda bulunan birinin mezar taşı daha kısa boydadır. Selçuklu Mezar Taşlarının üzerinde bulunan kitabeler taş işçiliği ile görsel bir güzellik oluşturması dışında yer aldığı bilgiler ile tarihe ışık tutmaktadır. Bu kitabeler üzerinde Kur’an-ı Kerim’den ölüm ve ahiret ile ilgili ayetler, Hadisi Şerifler, dua ve hikmetli sözler bulunmaktadır. Bu ayet, hadis, dua ve hikmetli sözler dışında genelde Farsça yazılan ölen kişinin kim olduğu, unvanı, dini ilimlerdeki seviyesi ve ona özel kişisel özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca ölen kişinin övülmeye değer yönlerinin ele alındığı övgü dolu sözler de bulunmaktadır. Mezar taşlarında bulunan bu kitabelerde kitabeyi yazan kişinin ve motifleri çizen hattatın ismi ve imzası da bulunmaktadır. Köklü bir geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ahlat ilçesi içeresinde barındırdığı bu tarihi ve mimari özelliklere sahip Selçuklu Mezarlığı ile ün kazanmıştır. Bitlis’e giderseniz sizi zamanda yolculuğa çıkaracak ve dünyanın faniliğini hatırlatacak Ahlat’ta bulunan mezar taşlarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum.

88-Harput Kalesi-Elazığ

Harput Kalesi, Elazığ

Bu kale Elazığ kent merkezine bağlı Harput Mahallesinde bulunur. Urartular tarafında inşa edilmiştir. Birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu kaleyi özel kılan şey ise kalenin inşasında harç yerine süt kullanmalarıdır. Bu nedenle kaleye Süt Kalesi denilmektedir. O zamanlarda su kıtlığı olduğundan dolayı süt kullanıldığı söylenmektedir. İlimize yolunuz düşer mutlaka bu kaleyi görün.

Harput Kalesi

89-İshak Paşa Sarayı-Ağrı

İshak Paşa Sarayı

Saray Ağrı ilimizin Doğubayazıt ilçesinde bulunur. Yapıyı çolak Abdi paşa tarafında inşa edilmiştir. Bu yapı İshak paşa küliyesi olarak da bilinir. İlçe merkezine 5 km uzaklıktadır. Saray Osmanlı devletinin 18. Yüzyılda önemli eseridir. 116 odalı bu sarayda; türbe,cami,iç ve dış avlular, divan, harem salonları ve zindanlarda oluşur. Kürt yazar bildiğimiz Ahmet Hani de burada katiplik yapmıştır. Buraya uğradığınızda müze kartınız varsa bedava yoksa 5 tl karşılığında girip gezebilirsiniz.

İshak Paşa Sarayı, Ağrı

90-Ani Harabeleri-Kars

Ani Harabeleri

Kars kentimizde bulunan Ani Harabeleri şehir merkezinden yaklaşık olarak 45 km mesafede bulunmasına rağmen çok rağbet gören tarihi yapıtlarımızdan birisidir. Bu yapı 961-1045 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu yıllarda Ermeni hükümdarın merkezi olmuştur. Günümüzde 11. ve 12. yüzyıllara ait İslami eserler bulunmaktadır. Yolunuz düşerse kesinlikle gelip görmelisiniz.

Ani Harabeleri, Kars

91-Yüzen Ada-Bingöl

Yüzen Ada

Bu ada Bingöl ilimizin Solhan ilçesinde bulunur. kara ile bağlantısı olmadığı halde su yüzeyinde bulunan adalardır. Türkiye’de bilinen veya keşfedilen 22 yüzen ada vardır. Bunlarda 3 tanesi Solhan ilçemize bağlı Hazarşah Köyüne bağlı Aksakal Mezraasında bulunur. Bingöl- Solhan Kara yolunun 4,5 km uzaklıktadır. Bu adaları orada yaşayan halk tarafında keşfedilmiştir. Bu adalar görüntüsü ve gizemli oluşları ile insanı adeta büyülemektedir. Buraya yolunuz düşerse mutlaka uğramalısınız. Buraya biraz yatırım yapılırsa yerli ve yabancı birçok turist geleceğinden hiç şüphemiz yoktur.

Yüzen Ada, Bingöl

92-Girlevik Şelalesi-Erzincan

Girlevik Şelalesi

Bu şelale Erzincan ilimizde bulunur. Şehir merkezine yaklaşık 14 km uzaklıktadır. Bu şelaleyi mutlaka görmelisiniz. Piknik yerleri bulunur. Çok muhteşem bir manzarası bulunur. Buraya her yıl binlerce kişi gelir. Fotoğraf çekmek ve manzarayı seyretmek harika yerdir.

Girlevik Şelalesi-Erzincan

93-Nemrut Krater Gölü-Bitlis

Nemrut Gölü Nerede

Bitlis’in doğal güzelliklerinden biri hiç şüphesiz Nemrut Dağında bulunan Nemrut Krater Gölüdür. Nemrut Gölü dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölüdür. Bitlis’e 26 km uzaklıkta olan Nemrut Gölü, Tatvan’a ise 15 km uzaklıktadır. Doğa güzelliği, mavi ve yeşilin uyumu ile hayranlık uyandıran Nemrut Gölüne ulaşmak bu doğal güzelliği yakından seyretmek için Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmeniz gerekiyor. Van Gölünün kıyısında bulunan Tatvan’a Bitlis merkezde kalkan arabalar ile ulaşabilirsiniz. Ulaşımı uçakla yapacak olanlar ilk olarak Van Hava alanına buradan da Tatvan’a feribot seferleri ile gelebilirler. Bunun dışında demir yolu veya otobüs seferleri de tercih edilebilir. Buradan Nemrut Dağına; Tatvan’ın muhteşem güzelliği ve Van gölünün ihtişamlı görüntüsü eşliğinde ulaşacaksınız. Kendi aracınız ya da özel turlar ile de ulaşabilirsiniz. Doğa güzelliği ile büyülemeye hazır Nemrut Gölü Nemrut Dağında volkanik patlama sonucunda oluşmuştur. Nemrut Dağının zirvesinde biri sıcak biri de soğuk olmak üzere iki tane krater göl bulunmaktadır. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan soğuk ve sıcak gölün bir arada buluşması doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Sıcak gölde kaplıca tadında vakit geçirebilir ve yüzebilirsiniz. Kar ve kaynak suları ile beslenen Nemrut krater gölünün suyu tatlıdır. Normal içme suyu lezzetinde plan bu göl canlıların yaşaması için uygundur. Yöre halkı tarafından Nemrut gölüne bırakılan aynalı sazan balığı kısa sürede çoğalmış ve bölgede balıkçılık faaliyetlerin yapılmasına sebep olmuştur. Burada olta ile balık tutmanın zevkini yaşayabilirsiniz. Ayrıca tatlı suya sahip Nemrut Gölünde yetişen sazan balığının tadına bakabilirsiniz. Nemrut Krater Gölünün çevresi ilkbahar ve yaz aylarında tabiat harikasına dönüşüyor. İlkbahar ve yazın doğanın muhteşem yeşil ve çiçekli örtüsüne bürünen çevresi ve gölün mavi güzelliği görülmeye değer. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşilliğin bol olduğu bu bölgede harika doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Nemrut Dağının zirvesinde bulunan bu yerde eşsiz manzaralara şahit olacaksınız. Sürekli ziyaretçi akımına uğrayan Nemrut Krater Gölü doğaseverlerin gözde yerlerindedir. Temiz bir havaya sahip bu yerde doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Çevresinde bulunan çeşitli kuşların sesleri adeta doğa musikisi oluşturuyor. Bu doğa musikisinin eşliğinde rengarenk çeşitli çiçekler arsında yürümenin doğanın tadını çıkarmanın keyfine varmalısınız. Piknik alanlarının bulunduğu bu mekanda sevdiklerinizle keyif verici piknik yapmanız mümkün. Ayrıca bu alanda kamp grup geceyi geçirebilirsiniz. Eğer geceyi burada geçirecekseniz doğa harikası olan bu yerde gün batımını ve güneşin doğuşunu kaçırmamalısınız. Harika gün batımı ve gün doğumu fotoğrafları çekebilirsiniz. Nemrut Gölünün çevresinde ilkbahar ve yaz aylarında konserler, yüzme yarışları, yelken gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Hem doğanın keyfini çıkarmak hem de farklı ilgi alanlarına hitap eden bu etkinliklere katılmak istiyorsanız mart ve eylül ayları arasında burada bulunmalısınız. Güzelliği sadece yaz ayları ile sınırlı olmayan Nemrut Krater Gölü kış aylarında ise karın yağmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kışın gölün bulunduğu Nemrut Dağında kayak yapabilirsiniz. Yaz kış ayrı güzelliğe sahip bu gölü muhakkak ziyaret etmelisiniz.

Nemrut Gölü Nasıl Gidilir

94- Ağlayan Kaya, Manisa

Ağlayan Kaya

Spil Dağının hemen yamacında yer almaktadır. Kadın yüzünün şeklini alan bu kaya parçasından göz şeklinde iki oyuktan sürekli olarak akan sular göz yaşını andırdığı için Ağlayan Kaya olarak adlandırılmıştır. Bu ağalayan kaya ile ilgili anlatılan efsaneye göre Kral kızı ola Niobe’nin 12 çocuğu gözünün önünde öldürülünce Niobe tüm çocuklarını kaybetme üzüntüsü ile taş kesilir. Efsane gerçek olmasa da kayanın kadına benzemesi ve gözyaşı şeklinde akan suları çok etkileyici görünmektedir. Bu etkileyici güzelliğe sahip Ağlayan Kayayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

95- Cennet- Cehennem Vadisi, Hakkari

Cennet- cehennem Vadisi Nerede, Nasıl Gidilir?

Hakkari İl merkezine 45 km uzaklıkta bulunan bu vadiler görülmeye değerdir. Bir bölgesinden Buzulların oluşturmuş olduğu kütleler bulunurken öte taraftan çiçek ve yeşilliğe şahit oluyoruz. 3500 rakımlı cilo dağında bu manzara insanı büyülüyor. Bölgeye giden doğa severler kamp, dağ sporları, kaya tırmanışları, doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler düzenlerken, bir yandan da gizli kalan cennetleri keşfetme olanağı buluyor.

96-Nuh Peygamber Türbesi, Şırnak

Hz. Nuh Türbesi

Şırnak ilinin Cizre ilçesine bağlı Dağkapı Mahallesinde bulunur. Bilindiği üzere Hz. Nuh tufandan sonra Cizre ilçesine yerleşmiş ve burada yaşamıştır. Vefatından sonra da buraya gömülmüştür. Gömüldüğü yer önce Havra sonra Kilise ve 639 yılında da Camiye çevrilmiştir. Türbesi Caminin avlusunda bulunmaktadır. Buraya yolunuz düşerse ziyaret etmeyi unutmayın.

97-Munzur Vadisi Milli Parkı, Tunceli

Munzur Vadisi Milli Parkı

Bu vadi Tunceli- Ovacık dağları arasında uzanır. 1971 yıllında burası milli park ilan edilmiştir. Burayı milli yapan etkenler; akarsu zenginliği, endemik bitkilerin varlığı ve yaban hayatıdır. 42.000 hektarlık bir alanda kurulan bu vadi 1518 bitki örtüsü 227 endemik bitkisi ile adeta şehre oksijen depolanmaktadır. Bu milli parka gittiğinizde hayatınızda ilk defa ismini dahi bilmediğiniz bitkiler göreceksiniz. Ayrıca dağlarda görmediğiniz hayvanları göreceksiniz. Bu vadi de muhteşem manzarasına büyüleneceksiniz. Burada spor yapabileceksiniz. Balık tutabilirsiniz. En güzeli de burada kamp kurabilirsiniz. Size tavsiyemiz buraya yolunuz düşerse mutlaka bu küçük cennet köşesine uğramalısınız. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Türkiye Milli parkları içinde en büyüğü olan bu milli park her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.

98-Çıldır Gölü, Ardahan

Çıldır Gölü

Bu göl 123 kilometre kare alan kaplayan göl bölgemizin en büyük tatlı su gölü ve aynı zamanda Büyüklük olarak Van Gölünden sonra En büyük ikinci göldür. Deniz seviyesinden 1959 metre yüksekliğinde bulunan göl en derin yeri 42 metre olarak hesaplanmıştır. Bu göl tektonik bir göldür. Etrafı yeşilliklerle göle ve ilçeye ayrı bir tat katmaktadır. Yaz mevsiminde burada göle giren insanlara şahit oluyorsunuz. Balık tutan insanları görebiliyorsunuz. ayrıca kış mevsiminde tamamen donmaktadır.

99-Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, İstanbul

Eyüp Sultan Camii ve türbesi

Eyüp ilçesine adını veren tarihi Eyüp Sultan Camii; yerli ve yabancı turistlerin ilk durağıdır. İstanbullular içinde önemli bir yere sahip olan Eyüp Sultan Camisi görülmesi gereken yerlerdendir. Asıl adı Halit bin Zeyd olan Ebu Eyyubi El Ensari; Peygamberimizin Medine’de evinde ağırlayan kişidir. Ebu Eyyubi El Ensari Peygamberimiz bir hadisi üzerine İstanbul’u fethetmeye gelir. Yaşı ilerlemiş olan Hz. Eyyubi El Ensari İstanbul sınırlarına varınca vefat eder. En büyük arzusu İstanbul fethetmek olan bu yüce komutan İstanbul surların yakınına defnedilir.

Fatih sultan Mehmet İstanbul’u fetih edince hocası Akşemsetin; Hz. Eyüp’ün kabrinin yerini rüyasında görür. Kabir açıldığında geçen onca yıla rağmen safran ile boyanmış kefen içinde Hz. Eyüp El Ensari’nin vücudu ve sağ elinde tunç mühürle birlikte bulunur. Fatih Sultan Mehmet tarafından buraya türbe, cami ve çevresinde külliye yapıtları yaptırdı.

100-Erciş Balık Bendi, Van

Balık Bendi

Erciş merkeze 10 km uzaklıkta şeker fabrikasının yanında bulunmaktadır. Balık Bendi; sadece Van Gölünde yaşayan inci kefali balıkların yumurtalamak için sodalı suya sahip Van gölünden tatlı suya sahip akarsuya geçtikleri yerdir. İşte doğa harikası büyüleyici bu güzellik burada gerçekleşiyor. Van Gölü ile buluşan Deli Çay’ın çılgın akıntısı içinde yumurtalamak için büyük çaba gösteren ve suyun tersine doğru yüzen, zıplayan balıklar adeta dans ediyor gibiler.

Suyun akışının tersine zıplayarak yüzen balıklar görsel bir şölen oluşturuyor. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bu görüntü bütün yorgunluğunuzu alacak tarifsiz bir huzur verecek. Bu doğa harikası anlara şahit olup bu anı fotoğraf ya da video ile çekmek istiyorsanız balıkların yumurtalama dönemi olan nisan ve temmuz ayları arasında muhakkak balık bendine gitmelisiniz.

Ayrıca etrafı yeşillikler ile dolu rengarenk çiçekler ile bezenmiş bu alanda piknik yapmanız mümkün. Semaveri yakıp suyun sesi ve serinliği eşliğinde bu muhteşem görüntünün karşısında çay içmenin keyfine varmalısınız. Bu muhteşem anı izlemek ve doğa da harika bir piknik yapmak için kişi başı 1 tl arabalar için ise 5 tl ücret alınmaktadır. Ayrıca burada balık ekmek de yiyebilirsiniz. Bir doğa harikası olan balık bendine muhakkak gitmelisiniz.