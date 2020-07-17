Turizmin merkezi Çeşme’de Maskematik dönemi!

Çeşme Belediyesi vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için kentin belli noktalarına maskematik yerleştirdi. Çeşme TEB Bankası önü, Dalyan Levent’in Yeri önü, Alaçatı giriş bariyerleri önü, Alaçatı Balık Mezatı önü, Yıldızburnu Ilıca Kafe, Meydan Kafe önü olmak üzere toplam 6 noktada maskematik faaliyete geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine Çeşmeliler’in tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için maskematik hizmetini hayata geçirdiklerini dile getiren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Vatandaşlarımız 2 adet maskeyi 2 TL’ye, yani tanesi 1 TL olarak satın alabilecekler” dedi.

“Vatandaşlarımızın maskeye erişimini kolaylaştırdık!”

Kentin merkezi noktalarına yerleştirilen maskematiklerin jenaratör ile çalıştığını belirten Başkan Oran, “Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanması üzerine vatandaşlarımız maske temini konusunda oldukça sıkıntı yaşamaya başladı. Bu yöntem ile Çeşmeli vatandaşlarımızın maskeye erişmelerini kolaylaştırmış olduk” diye konuştu.