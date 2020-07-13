Turizmde doğa dostu bir proje: Hobbit Evleri

Koronavirüs doğaya ve tatile özlemi artırırken daha izole ve bireysel konaklama seçeneği sunan bungalovlara rağbet yükseldi. Sosyal mesafe ve izolasyonlu tatil isteyenlerin tercihi olan bungalovlar, turizmde yeni bir yatırım alanı olarak öne çıkacak gibi gözüküyor.

Türkiye’de bungalov tatili deyince ilk akla gelen bölge olan Antalya’da Olimpos’ta geçen yıl kapılarını açan yeni bir bungalov konaklama merkezi olan Olympos Village Hotel’in sahibi İbrahim ve Alpaslan Ünsal kardeşler de, bu talebin artacağını öngörerek zaten yapmayı düşündükleri yeni yatırımı hızlandırarak hemen yandaki araziye Hobbit Evleri açıyorlar.

3,5 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Hobbit Evleri, senaryosunu ünlü yazar John Ronald Reuel Tolkien’in yazdığı, Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan ”Yüzüklerin Efendisi” ile ”Hobbit” isimli filme konu olan cücelerin yaşadığı, tepeciklerin içine gömülerek inşa edilen küçük, yeşillikler ve ağaçlar içinde kaybolmuş evlere verilen isim. Para dergisinde yayınlanan habere göre, şu günlerde inşaat çalışmalarında sona yaklaşan sedir ağacından yapılan bu 12 hobbit ev, 21 metrekare iç alan ve her birinin önünde özel bahçe teraslı şekilde yapılıyor. Şimdilik 3,5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek Hobbit Evleri’nin sayısı gelecek üç yılda artacak.

MÜKEMMEL İZOLASYON

İbrahim Ünsal, pandemi nedeniyle çok talep aldıklarını, doğanın içinde bol oksijenli Olimpos’un yapısına çok uygun olan bu evlerin talebi daha da yükselteceğini söylüyor. Her Hobbit evinin önü ormana bakarken, diğer evleri görmeyecek şekilde tasarlandığı için mükemmel izolasyon sağlanabiliyor. İşletmenin mutfağında kendi bahçelerinde ürettikleri organik sebze ve meyveler kullanılırken, yumurta ve peynirler de özel üretim mandıralardan gelecek. Harika manzaralı 35 dönümde hizmet verecek bu işletmede tıpkı filmdeki gibi cüceler çalışacak. Çocuklu aileler için ideal olacağa benzeyen bu yeni yatırımın açılış tarihi de 20 Temmuz olarak planlanıyor. (PARA dergisi)