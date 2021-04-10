Turizmcilerin umudu bu sene İngilizler...

Korona virüs dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için başlatılan aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarını aşılamaya başlayan ilk ülkelerden İngiltere'de yaklaşan turizm sezonu öncesi gözler tatil fırsatlarında.

‘Trafik ışığı' sistemini devreye sokması beklenen İngiltere, tatil için gidilebilecek ülkeleri, aşılama, hastalık ve mutasyon oranlarına göre değerlendirecek. The Times gazetesi, İngiliz turistlerin en gözde seçeneklerinden biri olması beklenen Türkiye’yle ilgili çarpıcı bir analiz yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy havacılık ve turizm sektörü çalışanlarını aşılamaya başladıklarını açıklamıştı. Hannah Lucinda Smith imzalı makalede, Türkiye’nin bu noktada Kovid-19’a karşı turizm sezonu öncesi bir yarış başlattığına dikkat çekildi.

1 milyon çalışan için aşı hedefi



Yazıda, önümüzdeki ay sonuna kadar Türkiye’de 1 milyonu aşkın turizm sektörü çalışanının aşılanmasının hedeflendiği belirtildi. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’nin İngiliz turistlerden aşı sertifikası ya da negatif test sonucu şartı aramayacağını aktaran The Times, 2019 yılına kıyasla geçtiğimiz yıl turizmdeki kaybın yüzde 65’i bulduğunu vurguladı.

An itibarıyla uçuş yok

Aşılamanın yanı sıra turizm sektörü çalışanları ve oteller için hijyen ve sosyal mesafe sertifika programları uygulandığı da haberde verilen bilgiler arasında. Türkiye’nin kırmızı listede olmasının büyük sıkıntılar doğurabileceği ifade edilen yazıda, İngiltere’den Türkiye’ye an itibarıyla uçuş bulunmadığı belirtildi.

Türkiye’nin salgında üçüncü dalgayla mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde, Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra en yüksek günlük yeni vaka sayılarına sahip olduğu anlatıldı. Ramazan ayı itibarıyla bar ve restoranların kapanacağı, ülke genelindeki yoğun bakım servislerinin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yüzde 66,5 oranında dolu olduğu öne sürüldü.