Turizmciler ne yapacağını şaşırdı! Rusya uçuş yasağını uzattı...

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını bildirdi.

21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağı, 1 Haziran'a sona erecekti.