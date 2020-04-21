"Turizm ülkeyi, acentalar turizmi ayağa kaldırır"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, pandemi sürecinden kaynaklı turizm sektöründe yaşanan krizin seyahat engelinin kalkması ile değil, sektörün yeniden hareketlenip verimli sayılara ulaşmasıyla son bulacağını dile getirdi. İşte ağlıkaya'nın açıklaması:

Turizm, organize bir faaliyettir. Konaklama olanağı, güzel bir doğa, misafirperver hizmetin varlığı turizm hareketi için ne yeterli ne de önceliklidir. Bu hususların her biri önemli ve değerlidir. Olmazsa olmazdır. Ancak, insanları seyahate ikna edecek, sabit yatırımları onların ayağına organize ürün olarak götürüp sunacak olanlar seyahat acentalarıdır.

Yaşadığımız küresel felaket sonrasında insanları yeniden seyahate ikna ve teşvik etmek, ülkemizi, ülkemizdeki tesisleri, kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı anlatıp, onları buraya getirmek bugünden yarına ve kendiliğinden olacak bir şey değildir. tesislerin bir an evvel dolması, uçakların tam kapasite çalışması krizden çıkıp toparlanma süresinin kısaltılması, seyahat acentalarının pazarlama atağı ile mümkündür.

Seyahat engeli kalkınca seyahat acentalarının, her türlü pazarlama aracını kullanarak turizm hareketini başlatması için desteğe ihtiyacı vardır.

Bizim için kriz, seyahat engelinin kalkması ile değil; turizmin yeniden başlayıp verimli sayılara ulaştığında bitecektir. Bunun için turizme ilişkin desteklerin şimdilik değil, felaket sona erdikten sonra da sürmesi çok önemlidir. Hatta belki de şimdikinden daha da önemlidir.

Turizm, ülkemiz için en verimli ve etkin sektörlerin başında gelmektedir. Felaketin yaralarını turizmle sarmak, sahip olduğumuz en akılcı ve pratik yoldur. Seyahat acentalarına, kriz sonrasında pazarlama atağına kalkabilmeleri için destekler, teşvikler verilmeli ve bunlar şimdiden ilan edilmelidir.

Seyahat acentalarımızın ürünlerine, bu ürünleri oluşturan hizmetlere uygulanan KDV’nin düşürülmesi ilk akla gelen teşviktir. Paket tur KDV’sinin 2020 için %1’e ve kalıcı olarak %8 e, seyahat ürünü olarak uygulanan tarifesiz turistik karayolu taşımacılığının KDV’sinin 2020 için %1’e, kalıcı olarak %8’e düşürülmesi önemli bir katkı sağlayacaktır.

Pazarlama faaliyeti kapsamındaki yurt dışı harcamalarının tanıtım teşvikleri ile desteklenmesi,

Yurt içinde paket tur sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması,

Seyahat acentası olmayan internet sitelerinin turizm ürünü pazarlaması kapsamındaki faaliyetlerinin engellenmesi,

Seyahat acentası ürünleri ile ilgili tüketicilere cazip tatil kredisi sağlanması, kredi kartı taksit sayılarının artırılması ciddi fayda sağlayacak teşviklerdir.

Bu alana yapılacak bir birimlik yatırım kısa sürede on birim olarak ekonomiye geri dönecektir.

Gün çalışma günüdür.

Sevgiyle kalın….