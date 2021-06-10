Turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını iptal etti

Covid-19 salgınından dolayı Türkiye'yi "kırmızı seyahat listesinde" tutan İngiltere'de turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını 12 Temmuz'a kadar iptal etti.

Şirket tarafından euronews Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, "(Türkiye'de) Devam eden belirsizlik nedeniyle, 11 Temmuz da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm tatil rezervasyonlarını maalesef iptal ediyoruz. Geri ödeme talep edebilecek, rezervasyonlarını daha sonraki bir tarihe ertelemek isteyecek ya da alternatif bir tatille değiştirebilecek müşterilere rehberlik etme sürecindeyiz" denildi.

Yetkililer kesin bir sayı vermekten kaçınsa da iptallerin binden fazla olduğu belirtiliyor.

"Trafik ışığı sistemi"

Hayatın kademeli olarak normale döndüğü İngiltere'de uluslararası seyahat yasaklarıyla ilgili karar 8 Haziran'da alınmıştı. Planlar kapsamında, bu tarihten itibaren ülkeler farklı kurallar içeren ve yeşil, sarı ve kırmızı olarak adlandırılan 3 kategoriye ayrıldı.

Covid-19 salgınından dolayı Türkiye'yi "kırmızı seyahat listesinde" tutan İngiltere'de turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını 12 Temmuz'a kadar iptal etti.

Şirket tarafından euronews Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, "(Türkiye'de) Devam eden belirsizlik nedeniyle, 11 Temmuz da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm tatil rezervasyonlarını maalesef iptal ediyoruz. Geri ödeme talep edebilecek, rezervasyonlarını daha sonraki bir tarihe ertelemek isteyecek ya da alternatif bir tatille değiştirebilecek müşterilere rehberlik etme sürecindeyiz" denildi.

Yetkililer kesin bir sayı vermekten kaçınsa da iptallerin binden fazla olduğu belirtiliyor.