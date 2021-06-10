banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını iptal etti

Turizm 10.06.2021, 18:39
Turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını iptal etti
banner490

Covid-19 salgınından dolayı Türkiye'yi "kırmızı seyahat listesinde" tutan İngiltere'de turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını 12 Temmuz'a kadar iptal etti.

Şirket tarafından euronews Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, "(Türkiye'de) Devam eden belirsizlik nedeniyle, 11 Temmuz da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm tatil rezervasyonlarını maalesef iptal ediyoruz. Geri ödeme talep edebilecek, rezervasyonlarını daha sonraki bir tarihe ertelemek isteyecek ya da alternatif bir tatille değiştirebilecek müşterilere rehberlik etme sürecindeyiz" denildi.

Yetkililer kesin bir sayı vermekten kaçınsa da iptallerin binden fazla olduğu belirtiliyor.

"Trafik ışığı sistemi"

Hayatın kademeli olarak normale döndüğü İngiltere'de uluslararası seyahat yasaklarıyla ilgili karar 8 Haziran'da alınmıştı. Planlar kapsamında, bu tarihten itibaren ülkeler farklı kurallar içeren ve yeşil, sarı ve kırmızı olarak adlandırılan 3 kategoriye ayrıldı.

Covid-19 salgınından dolayı Türkiye'yi "kırmızı seyahat listesinde" tutan İngiltere'de turizm devi TUI, İngiliz turistlerin Türkiye rezervasyonlarını 12 Temmuz'a kadar iptal etti.

Şirket tarafından euronews Türkçe'ye yapılan yazılı açıklamada, "(Türkiye'de) Devam eden belirsizlik nedeniyle, 11 Temmuz da dahil olmak üzere Türkiye'deki tüm tatil rezervasyonlarını maalesef iptal ediyoruz. Geri ödeme talep edebilecek, rezervasyonlarını daha sonraki bir tarihe ertelemek isteyecek ya da alternatif bir tatille değiştirebilecek müşterilere rehberlik etme sürecindeyiz" denildi.

Yetkililer kesin bir sayı vermekten kaçınsa da iptallerin binden fazla olduğu belirtiliyor.

banner486
Yorumlar (0)
banner489
banner422
25°
açık