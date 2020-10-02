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Turizm camiası yasta! Rixos'un genel müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti!

Antalya'daki Rixos Premium Tekirova’nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faruk Karaca, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Turizm 02.10.2020, 12:18
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Turizm camiası yasta! Rixos'un genel müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti!

Antalya Kemer’deki Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca, hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Karaca, 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurmmuş, özel bir hastanede tedavisine başlanmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Karaca’nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı biliniyor. 

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