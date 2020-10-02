Turizm camiası yasta! Rixos'un genel müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti!

Antalya Kemer’deki Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca, hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Karaca, 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurmmuş, özel bir hastanede tedavisine başlanmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Karaca’nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı biliniyor.