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“Temmuz’un ilk haftasında 27 bin yabancı turist geldi”

Antalya’nın yeni Valisi Ersin Yazıcı’dan Antalya turizmine ilişkin ilk değerlendirmeler…

Turizm 11.07.2020, 10:30
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“Temmuz’un ilk haftasında 27 bin yabancı turist geldi”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden birinin turizm olduğunu hatırlatan Antalya’nın yeni Valisi Ersin Yazıcı, “Doğal olarak bu süreçten Antalya turizmi de olumsuz etkilendi. Turizm diğer sektörleri de etkilediği için bu süreç ilimizi genel manada olumsuz etkiledi. Ama Antalya bu süreci en hızlı şekilde kontrol altına alan il olmayı da başardı” dedi.

“EN GÜVENİLİR DESTİNASYON ANTALYA”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2019 yılı istatistiklerine göre Antalya’nın turizmden doğrudan 10 milyar dolar, dolaylı olarak da 15-20 milyar dolar arasında bir kazanç elde ettiğini kaydetti.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre Yazıcı; 2020 yılı başlarında Antalya’nın turizm gelirlerinde geçen seneye göre çift haneli bir büyüme beklenmesine rağmen pandemi süreciyle birlikte bu beklentilerin ötelendiğini vurguladı.

Bu süreçte evlerine kapanan insanların da tatil planlarını ertelediklerini kaydeden Yazıcı, “Ancak dünyanın dört bir tarafındaki insanlar pandemiden çok sıkıldı ve herkesin tatile ihtiyacı var. Bugün baktığımızda da dünyada en sağlıklı ve güvenli turizm destinasyonlarının başında Antalya geliyor” diye konuştu.

10 Haziran’da yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla birlikte az da olsa turizmde hareketlilik görülmeye başlandığını kaydeden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilk olarak büyükelçiler, konsoloslar ve yabancı gazetecileri Antalya’ya davet ettiler. Sertifikasyon işlemlerini tamamlayıp tesisini açan otellerimizde misafir ettiler. Onlar da Antalya’da alınan önlemleri yerinde görerek çok memnun kaldılar, vatandaşlarına da Antalya’da tatil yapabileceklerini ifade ettiler.”

TEMMUZ’UN İLK HAFTASINDA 27 BİN YABANCI TURİST GELDİ

Haziran ayında Antalya’yı 21 bin 44 kişinin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Vali Ersin Yazıcı, temmuz ayı itibarıyla ise turist sayısında yavaş da olsa bir artış gözlemlediklerini anlattı. Yazıcı şunları söyledi:

“En büyük gururumuz şu ki tatil için şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenli turizmi gördükten sonra teşekkürlerle bizlere veda etmesi. Sosyal medya hesaplarında Antalya’nın ne kadar güvenli olduğunu ve bu dönemde şehrimizi seçtikleri için de çok doğru bir tercih yaptıklarını paylaşıyorlar. Biz her ne kadar Antalya güvenli desek de burada tatil yapan bir turistin Antalya’yı sağlıklı ve güvenli bulduğunu söylemesi daha etkili.”

10 BİN UKRAYNALI TURİST

Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının giderek arttığını ifade eden Vali Yazıcı, “1-7 Temmuz tarihleri arasında Antalya Havalimanı’na 27 bin 83 yabancı misafir geldi. Gelen misafirlerimizden 10 bin 48’i Ukraynalı. Gelen Ukraynalı misafirlerimizin hepsi de tatillerinden memnun. İngiltere’nin de Türkiye’yi güvenli tatil bölgesi ilan etmesiyle birlikte İngiliz turistlerin de rezervasyonlarında artış gözlemliyoruz” diye konuştu.

COVID-19 süresince alınan başarılı önlemlerin meyvelerinin yavaş yavaş toplanmaya başlandığını ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İnanıyorum ki temmuz ayının sonlarına doğru hızlı bir yükselişe geçeceğiz. Ağustos ayı sonu itibariyle de Antalya turizminin normal seyrine döneceğiz diye tahmin ediyorum” dedi.

“TÜM DÜNYANIN İLK TERCİHİ ANTALYA OLACAK”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, önümüzdeki günlerde Antalya’nın ana pazarı konumundaki Almanya ve Rusya’dan da uçuşların başlayacağı tahmininde bulundu. Vali Ersin Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya bu süreçte dünyanın en iyi ülkesinde en güvenli şehri oldu. Bunu dünya da biliyor. Yakında tüm dünyadan tatilcilerin ilk tercihinin Antalya olacağına inanıyoruz.”

Antalya’nın şu anda “en güvenli şehir ve en güvenli destinasyon olarak dünyanın gözbebeği” olduğunun altını çizen Vali Ersin Yazıcı şunları söyledi: “Tüm dünya vatandaşları bunu görmeye başladı. Yakın bir zamanda pek çok farklı ülkeden misafirlerimizin şehrimize geleceğine inanıyoruz. Evet, geçen yıl gibi belki rekorlara koşacağımız bir sezon geçirmeyeceğiz ama aldığımız önlemlerle turizm sezonunu en iyi geçiren ülke ve şehir olacağız.”

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