banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Ali Babacan'dan Metaverse'de ilk miting!
Ali Babacan'dan Metaverse'de ilk miting!

Tatiliniz zehir olmasın! Tatil planı yapanlar için kritik uyarı!

Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapmaya başlayan vatandaşları, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen paket tur ve otel teklifleri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Turizm 19.05.2022, 09:52
Tatiliniz zehir olmasın! Tatil planı yapanlar için kritik uyarı!

Tüketiciler, yazın yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşırken tatil tercihi yapmadan dikkat etmeleri gereken birtakım unsurlar bulunuyor.

Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor.

Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Buna göre, "sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu kontrol edilmeli."

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalı. 

Tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunu "www.kulturturizm.gov.tr" ve www.tursab.org.tr adreslerinden sorgulayabilir.

Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli.

"Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi ve ödeme yaparken bu hususlara dikkat edilmesi önem taşıyor."

Tüketiciler, erken rezervasyon yaptıkları paket turlara, hayatın normal akışı içerisinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle katılamayabiliyor. 

Bu tür durumlarda, tüketicinin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor.

Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmadan iade alma hakkı bulunuyor.

Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu tutuluyor.

Tüketicinin, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep etme imkanı bulunuyor.

Ayrıca, muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeden iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerin faydasına olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki yetkili kurum bulunuyor. Bunlar, illerde ticaret il müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ve illerde tüketici mahkemeleridir. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri bu yıl için 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 15 bin 430 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor.

#tatil #uyarı #Ticaret Bakanlığı
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
15°
parçalı bulutlu