Tatilbudur.com Utility Token Uygulamasını ExenPay ve Bitexen İş birliği ile Hayata Geçirdi

Tatilbudur.com, TESLA, Meta (Facebook), Microstrategy gibi teknoloji firmaları ile kripto varlıklardan oluşan ve toplam ekonomi değeri 2.5 trilyon doları aşan blokzincir ekosistemine ilk adımını Tatil Token ile atıyor. TATIL Token, Tatilbudur.com ekosistemi içerisinde kullanıcılarının sadakat programlarından faydalanmasını sağlayan blokzincir temelli bir varlık. Tatil Token ile kullanıcılar, TatilBudur ürünlerinde; otellerde erken rezervasyon öncesinde ilave indirimle ön satışa erişim hakkı, ayrıcalıklı indirimler ve ürün bazlı indirimlerden yararlanma imkanı, uçak bileti alımlarında hizmet bedeli indirimleri ve indirimli transfer hakları, konserlere özel etkinliklerde özel indirimler ve katılım limitlerinde öncelik gibi birçok avantaja sahip olacak.

Kripto varlıklarla gerçekleştirilebilen işlemlerin tamamen takip edilebilir, objektif ve çok hızlı gerçekleştirilebilmesi turizm sektöründe birçok avantajı da beraberinde getirecek. TatilBudur ve Bitexen şirketlerinin ekosistemlerinin bir araya gelmesiyle milyonlarca kişiye ulaşılması ve avantajlardan faydalanmak isteyen kullanıcıların oluşturacağı bir ekosistem haline dönüşmesi bekleniyor.