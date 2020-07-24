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Tatil beldelerindeki vaka sayıları Almanlar için belirleyici olacak

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkabileceği sinyallerini verdi. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Bareiss, "Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir" dedi.

Turizm 24.07.2020, 17:44
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Tatil beldelerindeki vaka sayıları Almanlar için belirleyici olacak

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi. Deutsche Welle’nin Bayern 2 radyo kanalından aktardığına göre; Bareiss, “Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir” dedi.

Bareiss, corona virüsü vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin “Daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını” ifade etti.

DÖNÜŞ ÖNCESİ TEST ÖNEMLİ

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya’daki havalimanlarında corona virüsü testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiss, Türkiye’ye seyahat edenlerin de Almanya’ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiss, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLAR 110 TL YATIRACAK

Türkiye’de yurt dışına gidecek olanlar, PCR testini 110 TL karşılığında yaptırabiliyor. Almanya’da test yaptırmayan ya da corona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.

Alman Dışişleri’nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan’ı kapsamıyor. Türkiye’nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor. Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü’nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMEMİŞTİ

Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırması için Ankara, şimdiye kadar pek çok kez girişimlerde bulundu. Temmuz ayı başında bakanlık seviyesinde Almanya ziyaret edilmiş ancak Alman tarafı ikna edilememişti. Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya’dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye’de tatil yaptı.

#Turizm #Almanya
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