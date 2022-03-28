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Skal İzmir’den Bakan Ersoy'a uluslararası kongre desteği için teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında yapılacak Skal Kulüpleri Dünya Kongresi’ni İzmir’e kazandırmak isteyen Skal İzmir Kulübü yöneticilerine destek sözü verdi. Skal İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, "Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın desteği İzmir’in adını dünyada duyurmak için son derece önemli ve değerli" dedi.

Turizm 28.03.2022, 09:34
Skal İzmir’den Bakan Ersoy'a uluslararası kongre desteği için teşekkür

Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı için İzmir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Skal İzmir Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya Skal İzmir Kulübü Dönem Başkanı Güner Güney, yönetim kurulu üyeleri Aydın Tokbaş, Bülent Tercan ve Mine Güneş Kaya katıldı.

Skal International’in 90 ülkede, 358 kulüp çatısı altında yaklaşık 15 bin üyesi bulunduğunu belirten Skal İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, Skal Kulüpleri Dünya Kongresi’nin yapıldığı ülkelerin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağladığını söyledi. 2024 yılında yapılacak dünya kongresini İzmir’e kazandırmak içi var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Güney, Bakan Ersoy'dan destek istedi.

2022 yılında Hırvatistan'da, 2023 yılında Kanada'da düzenlenecek uluslararası Skal kongrelerinde stant açmak istediklerini belirten Güner Güney, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek beklediklerini söyledi ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u kongrelere davet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Skal İzmir'in uluslararası 2024 yılı Skal Kulüpleri Dünya Kongresi’ni İzmir'e kazandırma çabalarına her türlü desteği vereceklerini belirterek bu konuda kültür ve tanıtma ataşelerinin görevlendirileceğini, ataşelerin yurt dışı lobi faaliyetleri için yoğun bir şekilde irtibat kurulacağını vurguladı.

Güney, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan da destek mektubu aldıklarını ifade ederek, "Sayın Bakanımızın konuya duyarlılığı, yoğun ilgisi ve katkıları için kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir’in adını dünyada duyurmak için son derece önemli ve değerli. İzmir’in dünya çapındaki bilinirliliğini arttırmak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Kentimiz içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, havayolu şirketleri, turizm sektörü temsilcileri ile temas halindeyiz. Sayın Bakanımızla İzmir Ticaret Odası çatısı altında buluşmamızı sağlayan ve 2024 Dünya Kongresi için bizlerden desteklerini esirgemeyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener’e şükranlarımızı sunarız” dedi.

Skal İzmir Yönetim Kurulu, kabulün gerçekleşmesi ve günün anısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a somut olmayan kültürel miras örneklerinden olan ve ebru sanatı uygulanmış doğal taşla oluşturulan bir tablo armağan etti.

#skal #İzmir #Turizm #ersoy #bakan #ege
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