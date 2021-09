Six Senses Kaplankaya’da Ege rüyası yıl boyu sürüyor

Dünya çapında ünlü bütünsel wellness deneyimi ve seçkin mimarisi ile fark yaratan Six Senses Kaplankaya, Ege’yi her mevsim keşfetmeye davet ediyor.

Doğa’nın yeni renklerine büründüğü Sonbaharda Kaplankaya’nın geniş yerleşkesinde doğa sporları, yoga, hiking, bisiklet aktivitelerine ek olarak Bütünsel wellness deneyimi anlayışı ile hizmet veren SPA ve deneyimli şefler tarafından taze ve doğal malzemelerle hazırlanan zengin mutfağıyla Six Senses Kaplankaya yıl boyunca sürecek bir Ege rüyası sunuyor.

Six Senses Kaplankaya, dünya çapında ünlü uzmanları ve yepyeni terapileri misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Her biri bir hafta sürecek programlarla 27 Eylül- 17 Ekim tarihleri arasında ( 27 Eylül- 3 Ekim, 4-10 Ekim, 10-17 Ekim) Six Senses Kaplankaya misafirleri ile buluşacak olan Dünyaca ünlü şaman ve terapist Dr. Alberto Villoldo’nun tecrübeleri ışığında hazırlanan Grow a New Body programı yepyeni ve sağlıklı bir hayatın ilk adımlarını sunuyor.

Keşfedilmeyi bekleyen gizli bir doğa harikası niteliği taşıyan Six Senses Kaplankaya,her köşesi farklı bir güzellik barındıran yerleşkesini keşfetmek isteyen misafirlerine sunduğu bisiklet turu, yürüyüş, yoga aktiviteleri ile fark yaratıyor.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen bisiklet turu ile misafirler hem fiziken kendilerini geliştirme imkanı buluyor hem de şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğanın derinliklerine doğru çıktıkları yolculukta iç dünyalarına dönüp doğa ve kendileri ile yeniden bağ kuruyor .

Bedensel ve ruhsal iyileşme ve yenilenmeyi hedefleyen programlarıyla Bodrum’un güzelliklerini yıl boyunca misafirleri ile paylaşmaya hazırlanıyor. Detoks ve yenilenme uygulamalarıyla misafirlerine bambaşka bir Bodrum sunmayı hedefleyen Six Senses Kaplankaya, avantajlı fiyat önerileri ile Sonbahara yepyeni ve taze bir başlangıç getiriyor.

Türkiye’de bir ilk olan Holistic Anti-Aging, Weight Management ve BODPOD’nin yanı sıra, Wellness Screening gibi vücut analiz uygulamalarıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en gelişmiş SPA alanına sahip olma özelliği taşıyan Six Senses Kaplankaya, Yoga, Fit, Uyku programları, Kilo kontrolü, Detox ve Mind Detox, Boost Immunity, Mind Your Brain, Love Your Heart, Muscle Recovery ve Back Pain Relive gibi programlara ek olarak; Watsu, Dreamcatcher, Emotional Detox gibi bütünsel terapileri Six Senses Kaplankaya’nın 10 bin metrekare üzerine kurulu 38 farklı terapi odasında deneyimleme imkanı sunuyor.

Six Senses Kaplankaya kendini yenilemek ve doğa ile yeniden bütünleşmek isteyen misafirleri Bodrum’un en huzurlu ve dingin dönemini birlikte keşfetmeye davet ediyor.

Six Senses Kaplankaya’daki sonbahar fırsatlarından yararlanmak için e-posta ile reservations-kaplankaya@sixsenses.com adresinden veya 0 (252) 511 00 51 numaralı telefondan bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak mümkün. Daha fazla bilgi için www.sixsenses.com/resorts/kaplankaya/destination adresini ziyaret edebilirsiniz.