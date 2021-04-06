“Seyahat balonu” ile karantinasız turizmi başlatıyorlar

Yaklaşık bir yıllık dönemin ardından Yeni Zelanda, Avustralya ile çift yönlü olarak “Trans – Tazmanya seyahat balonu” uygulamasıyla karantinasız seyahatlerle sınırlarını açıyor.

TRANS TASMAN SEYAHAT BALONU UYGULAMASI

“Trans Tasman Travel Bubble” uygulamasıyla, Yeni Zelanda ve Avustralya vatandaşları karantinaya girmeden iki ülke arasında seyahat edebilecekler. İki ülke arasındaki karantinasız seyahatler (Trans Tasman Travel Bubble uygulaması) 19 Nisan tarihinde başlayacak.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, seyahat balonu uygulamasının 19 Nisan’dan itibaren başlayacağını ve bu uygulama ile iki ülke arasında karantinasız seyahat edilebileceğini duyurdu.

Yeni Zelandalı yetkililer, iki ülke arasında seyahat edecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eğer bu ülkelerdeki vaka sayısında yeniden artış yaşanırsa “seyahat balonu” uygulamasına son verilerek; sınırlar yeniden kapatılacak.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’in açıklamasının ardından Qantas, yeni rotalar da dahil olmak üzere Yeni Zelanda’ya haftada 122 uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

Air New Zealand ise Avustralya’nın Tazmanya Eyaleti’nin başkenti Hobart’a yönelik yeni uçuşlar da dahil olmak üzere Avustralya’da dokuz noktaya uçacağını duyurdu.