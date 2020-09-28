Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine girilmeyecek

Bakan Murat Kurum, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu doğa harikasının hep güzel kalması ve nesiller boyunca yaşaması gerektiğini vurguladı. Kurum, tüm çalışmalarının bu yönde olduğunu kaydederek, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli olarak takip ettiklerinin altını çizdi.

“Bölgedeki kaçak yapıları yıktık”

Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın kararıyla korunan alan büyüklüğünü 7 kat artırdığımız ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda ve çevresinde yapılaşmayı yasakladık. Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık” dedi.