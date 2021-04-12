Rusya’nın kararı var, ama açıklanması, yumuşatılması pazarlığa bağlı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un gittikleri Arnavutluk’tan sonra geçtikleri Rusya’da konuyla ilgili yapacakları görüşme bugün yapılacak.

Doğrulayan ve yalanlayan açıklamalar

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları yasakladığına ilişkin karar aldığı ancak resmen açıklamadığı haberlerin çıktığı Cuma gününden beri konuyla ilgili doğrulayan ve yalanlayan yorum ve değerlendirmeler yapılıyor.

SHGM doğru diyor, ama…

Örneğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yaptığı açıklamada uçuşların devam ettiğini duyurdu.

SHGM’nin uçuşların devam ettiği açıklaması doğru ancak Rusya’nın karararı pazartesi (Bugün) açıklanmak üzere alınmış. Cumartesi Pazar günler uçuşlarda bir değişiklik sözkounusu değil ama durumun açıklama yaptı. Kesin durum bugün belli olacak.

Türkiye’nin Ukrayna politikası

Bu arada kararın alnıp açıklanmasının pazartesiye (Bugüne) bırakılmasının Türkiyenin Ukrayna konusunda kızışan ortamda alacağı tutum ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Rusya ile ilgili kararın açıklanmasının beklendiği ortamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşjanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yapılan açıklamada Türkiye’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekleyen politikasında bir değişiklik olmadığı nın açıklandı. Bu açıklamanın Moskova’daki iki makanın bugün yapacağı görüşmeye nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

SHGM açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye’ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği haberleri üzerine şöyle bir açıklama yaptı:

ne Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) açıklama yaptı.

* Konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde, uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir.

* Bu bağlamda, Rusya devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir.