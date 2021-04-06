Rus turist için tek gerçekçi seçenek bu yıl da Türkiye

Rusya'da insanların yurt dışı yaz tatilinde bu yıl da tek gerçekçi seçeneğin Türkiye olduğu belirtiliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerine sonbahardan önce seyahat edemeyeceklerini söyledi.

''Güneydoğu Asya zor''

TürkRus'ta yer alan haber göre Lomidze, Güneydoğu Asya'daki bazı ülkelerin yaz aylarında yabancı turistlere kısıtlamaları kaldırabileceğini, ancak henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için o destinasyonlara kitlesel turizm hareketinin zor olacağını kaydetti.

''Durum normalleşmekten uzak''

ATOR Başkanı, “Koronavirüs salgınının üçüncü dalgası Avrupa’da gittikçe yaygınlaşıyor. Bu şartlarda yazın Avrupa'ya gitmemiz pek olası değil. Ne olacağını tahmin etmek zor. Her şey salgındaki duruma bağlı, ama görüyoruz ki, durum normalleşmekten uzak” dedi.

Lomidze, İzvestiya gazetesin verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin Rus turistlere kapıları açması konusunda "iyimser tahmin” olarak sonbahar, "karamsar tahmin” olarak 2022 başını gösterdi.

''Hem yaz mevsimi değil hem uçuş yok''

Lomidze’ye göre Güneydoğu Asya ülkeleri ancak sonbahar veya kış aylarında Rusları ağırlayabilir hale gelecek. Tayland, Vietnam ve Endonezya'nın yaza kadar karantinayı iptal edebileceğini belirten Lomidze, "Ama öncelikle orada yaz mevsimi turizm mevsimi değil, yağmur-tayfun zamanı. İkincisi, hala oralara direkt uçuşlarımız yok” dedi.

"Türkiye'ye Mayıs tatili talebi beklentinin altında"

Bu arada Maya Lomidze, "Türkiye'ye Mayıs tatili için talep şu an beklentilerin altında kaldı. Çünkü Türkiye'de salgının durumuna göre, belirli aralıklarla kısıtlamaları uygulanıyor. Görünüşe göre, çoğu turist Türkiye'den rezervasyon yaptırmak için Nisan ortasına kadar bekleyecek" dedi.

Lomidze şu anda hala uçakla kişi başı 30 bin rubleye Alanya'da üç yıldızlı bir otelde paket satın alınabileceğini, ortalama tur fiyatının 40-45 bin ruble olduğunu belirtti.