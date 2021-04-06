Romanya pazarından umut veren haber

Romanya pazarından yüksek sayıda turist getirmeyi planlayan, Erdinç Adalı’nın kurucusu olduğu yeni kurulan SOLEY TOUR, Romanya’nın başkenti Bükreş’ten uçak kaldırarak; ülkenin önemli seyahat acente yetkililerini ve basın mensuplarını Antalya’ya getirdi.

Soley Tour, Novanta Turizm partnerliği ile Antalya’ya gelen Romanyalı seyahat acentaları temsilcileri bölgeyi ve otelleri gezerek; temaslarda bulunacaklar.

Romanyalı basın mensupları da Türkiye izlenimlerine ulusal basında yer verip, Romanya’nın önde gelen televizyon kanallarında yayınlayarak Türkiye turizminin tanıtımını sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdinç Adalı; “Soley Tour olarak, Romanya pazarında adından çokça söz edilen firmalardan biri olacağımıza inanıyoruz” dedi.

SOLEY TOUR’UN KURUCUSU ERDİNÇ ADALI KİMDİR?

Romanya’da lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra orada kalarak, çeşitli turizm firmalarında rehberlikten başlayarak, müdürlüğe kadar yükselen Erdinç Adalı; 2020 yılında Romanyalı bir yatırımcı ile kendi firması olan Soley Tour’u kurdu.