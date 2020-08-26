Pandemide Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı; bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 214 bin 768 kişiden 932 bin 937 kişiye yükselse de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,9 oranında düşüş yaşadı. Haziran 2020’de 214 bin 768 kişi Türkiye’ye giriş yapmıştı.

2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azalarak 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Rusya ilk beşte yok

Yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında da pandemi nedeniyle gözle görülür bir farklılık yaşandı. Özellikle geçtiğimiz yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya’nın pandemi sürecinde Temmuz ayı dahil sınırlarını Türkiye’ye kapalı tutmasından dolayı 2020 istatistiklerinde ilk 5 ülke arasında yer almadığı dikkat çekti.

2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Almanya – 199 bin 235 turist Ukrayna – 152 bin 717 turist İngiltere – 74 bin 671 turist Hollanda – 64 bin 679 turist Fransa – 58 bin 540 turist Belçika – 36 bin 773 turist Bulgaristan – 31 bin 924 turist Avusturya – 24 bin 757 turist İsviçre – 20 bin 771 turist Belarus – 17 bin 299 turist İran – 16 bin 194 turist İsveç – 13 bin 961 turist Romanya – 13 bin 889 turist Irak – 12 bin 253 turist Moldova – 12 bin 120 turist Rusya – 10 bin 892 turist

2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

1. Almanya yüzde 11.39 (619 bin 595 turist)

2. Bulgaristan yüzde 8.33 (453 bin 340 turist)

3. Gürcistan yüzde 6.39 (347 bin 750 turist)

4. Rusya yüzde 6.12 (332 bin 955 turist)

5. Ukrayna yüzde 4.87 (265 bin 182 turist)