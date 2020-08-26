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Pandemide Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2020 Temmuz ayına ait sınır istatistiklerine göre Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler belli oldu.

Turizm 26.08.2020, 09:38
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Pandemide Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler

Yapılan araştırma sonuçlarına göre Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı; bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 214 bin 768 kişiden 932 bin 937 kişiye yükselse de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,9 oranında düşüş yaşadı. Haziran 2020’de 214 bin 768 kişi Türkiye’ye giriş yapmıştı.

2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azalarak 5 milyon 440 bin olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Rusya ilk beşte yok

Yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında da pandemi nedeniyle gözle görülür bir farklılık yaşandı. Özellikle geçtiğimiz yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya’nın pandemi sürecinde Temmuz ayı dahil sınırlarını Türkiye’ye kapalı tutmasından dolayı 2020 istatistiklerinde ilk 5 ülke arasında yer almadığı dikkat çekti.

2020 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

  1. Almanya – 199 bin 235 turist
  2. Ukrayna – 152 bin 717 turist
  3. İngiltere – 74 bin 671 turist
  4. Hollanda – 64 bin 679 turist
  5. Fransa – 58 bin 540 turist
  6. Belçika – 36 bin 773 turist
  7. Bulgaristan – 31 bin 924 turist
  8. Avusturya – 24 bin 757 turist
  9. İsviçre – 20 bin 771 turist
  10. Belarus – 17 bin 299 turist
  11. İran – 16 bin 194 turist
  12. İsveç – 13 bin 961 turist
  13. Romanya – 13 bin 889 turist
  14. Irak – 12 bin 253 turist
  15. Moldova – 12 bin 120 turist
  16. Rusya – 10 bin 892 turist

2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 

1. Almanya yüzde 11.39 (619 bin 595 turist)
2. Bulgaristan yüzde 8.33 (453 bin 340 turist)
3. Gürcistan yüzde 6.39 (347 bin 750 turist)
4. Rusya yüzde 6.12 (332 bin 955 turist)
5. Ukrayna yüzde 4.87 (265 bin 182 turist)

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