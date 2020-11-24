OTELCİLİKTE DİJİTAL ÇAĞ BAŞLADI

2021’de yaralarını sarmayı hedefleyen sektörde, satış artışı ve maliyet düşürme stratejilerine ilave olarak uzaktan çalışma ve sosyal mesafeye uygun süreçler geliştirme gereksinimleri de ön plana çıkmaya başladı. Turizm sektörünün paydaşlarından özellikle de büyük zincir oteller ve a la cart hizmet sunan büyük oteller, gerek kalite ve verimlilik artışı, gerekse de farklılaşmak adına hızla teknolojik yatırımlara başladı.

MOBİL ve DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENECEK

Kendilerini Turizm sektörü için Dijital Dönüşüm Ajansı olarak konumlayan bi.technology şirketinin CEO’su Suat Gücel, “Türkiye’de, özellikle resort otelcilikte, çok kapsamlı ve komplike bir operasyon var. Bir de zincir olduğunuzu düşününce yönetmesi daha da karmaşıklaşıyor. Diğer taraftan, turizm gibi emek yoğun sektörde ise teknoloji kullanımı ve yatırım payı ise çok düşük noktada. Bugün yeni kurulmuş start-up’ların bile bir teknoloji bakış açışı, yazılım kadroları ile sürekli teknolojik gelişim peşindeler. Oysa otelcilikte birçok otel, kullandıkları hazır paketlerin bile tüm özelliklerini kullanmıyorlar veya bunları geliştirecek ortamları bulunmuyor.” dedi.

Gücel, “Sektörde önemli bir yere sahip Tatilsepeti.com’un kurucu ortaklarından biri olarak, çalıştığım süre boyunca satış, pazarlama, çağrı merkezi, operasyon ve insan kaynakları bölümü başta olmak üzere birçok departmanın yönetiminde bulundum. Şirketin genel anlamda, strateji ve iş geliştirme fikirlerini, projelendirilmesi, uygulanması ve optimizasyonunda aktif rol aldım. 2007 yılında mail orderlarla uzaktan satış yapılan bir dönemde, sıfır kağıt çalışmaya başladık. 2010 yılında ise kurumun tüm dijital dönüşümünü tamamlamıştık. Rakiplerimize göre çok daha küçük bir ekiple, çok büyük satışlar yapıyorduk. Burada yakaladığımız üstün başarıları, sektöre sunabilme adına 2016’da bi.technology Dijital Dönüşüm Ajansı’nı kurduk. İlk projemiz, Rixos markası olan The Land of Legends’a online pazarlama kanalları ve çağrı merkezinin kurulmasıydı. O dönem kendi yazılım kadromuz yoktu, buna rağmen 7 ay gibi kısa bir sürede projenin tamamlanmasını sağlayıp, devrettik. Ardından, 3 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda oteller için Dijital Dönüşüm Platformu Julienn’i hayata geçirdik. Amacımız otellerin tam entegre şekilde, mobil dünya ve dijital teknolojilerin tüm avantajlarından faydalandırarak, verimliliği, karlılığı ve misafir memnuniyetini daha da arttırmaktır.” dedi.

STANDART PAKETLER YOK, KURUMA ÖZEL PLATFORM

Otellerin Dijital Dönüşüm Platformu olan Julienn’in mimarı bi.technology şirketinin CEO’su Suat Gücel, “ Şu an piyasada bir çok yazılım şirketi sektör ihtiyaçlarını karşılamak adına ürünler geliştiriyor. Otellerde yoğun kullanılan PMS’lerin boşluklarını doldurmak için de yan ürünler geliştiren yazılım firmaları da var. Bunlar 1 oteli olan klasik yapılar için çok uygun ve ekonomik. Oysa zincir veya marka büyük oteller bu paketlere sığmaya çalışmamalı. Kendi misafirperverlik süreçlerini, kendi iş süreçlerini, kendine özel hale getirmeli. Bundan 10 sene evvel bir otelde 1-2 yazılım varken, şu anda ortalama 10, bundan sonra da çeşitli karar algoritmalarının da dahil olmasıyla 20-30 tane farklı yazılım entegre bir şekilde çalışması gerekecek. İşte biz burada biz devreye giriyoruz. Öncelikle otel yönetimi ile kurumun tüm ihtiyaçlarını ve sağlanacak avantajları belirliyoruz. Mevcut alt yapının uygunluğuna göre, projeyi bütçelendirip, yatırım şekline karar verilmesine destek oluyoruz. Sonra, bir taraftan projenin hedeflenen bütçe ve sürede tamamlanmasını yönetirken, diğer taraftan kurum çalışanlarını dijital dönüşüm ve yeni süreçlere hazırlıyoruz.

Güçlü bir teknoloji şirketi olmamızın yanı sıra sektör know-how’ımız sayesinde pandemi sonrasında turizm sektöründe zincir ve büyük oteller bazında dijital dönüşüm devrimini başlatıyoruz. Otel işletmelerinin teknolojik yaşam ihtiyacı olan dijital dönüşüm danışmanlığı, uygulama geliştirme, optimizasyon danışmanlığı ve yapay zeka uygulamalarını tek bir çatı altında toplayarak, otellerin maliyetlerini düşürmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Artık dünyada mobil dönem yaşanıyor. Otel sahipleri ve üst düzey yöneticileri tüm operasyonel süreçleri ve raporlamaları cep telefonlarından, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar anlık olarak görebilmelidir. Bu sebeple, turizm sektöründe kuruma özel çözümler sunarak sektöre hizmet veren tüm firmalardan ayrışıyoruz.” dedi.

DİJİTAL KALİTE VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İLE MEMNUNİYET ORANLARI YÜKSELİRKEN, MALİYETLER DÜŞECEK

Gücel , “Dijital dönüşüm, yazılımı değiştirmekle değil, kafaları değiştirmekle olur. Çalışanlarımızdan beklentilerimiz çok fazla, bu sebeple onların günlük hayatını kolaylaştıracağız. Görevlerini, mesai saatlerini, çalışma takvimini ve kişisel performans takibini takip edebilecekler, ayrıca izin işlemlerini uygulama üzerinden verebilecek. Sistem çalışanların süreçlere uygun hareket etmesini ve gerekli durumlarda otomatik hatırlatmalarla performansını yükseltmesine yardımcı olacağız. Dijital Performans ölçümlemeleriyle, kaliteli ve verimli çalışanların belirlenmesini ve ödüllendirilmesini sağlayacağız. Bu şekilde hem çalışan memnuniyeti ve sürekliliği sağlayacağız hem de verimlilik arttıracağız. Çalışanların dijital dönüşüme katkıda bulunabilecekleri, önerileri ile şirkete fayda sağlayabilecekleri katılımcı bir teknoloji geliştirme vizyonu vermeye çalışacağız.

KATILIMCI MİSAFİR = SADIK MİSAFİR

Sektör, misafirlerinin günlük teknoloji alışkanlıklarının gerisinde kaldı. Misafirlerin otel ekosisteminde daha katılımcı olmalarını sağlayıp, otele aidiyet yaratmayı planlıyoruz. Bu sebeple, misafir deneyimine çok önem verdik. Misafirlerin, ilk rezervasyondan Check-in’e, otelde geçirdiği süreden Check-out edene kadar süre içinde, kimse ile konuşmadan ve temas etmeden tüm tatil deneyimini yaşamasını sağlayacak bir alt yapı önerimiz var. Bu şekilde, giriş öncesinde ve konaklama sırasındaki otel içi harcama miktarlarında ciddi artış sağlamayı, operasyonel anlamda da ilave verimlilik sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca, konaklama sonrası da misafir etkileşimine devam etmemizi kolaylaştıracak otomasyonlarımız da olacak.

BAŞLANGIÇTA MAKSİMUM 3 OTEL GRUBU FAYDALANABİLECEK

Otelin tüm ihtiyaçlarının tespit edip kuruma özel bir proje çalışılacağı için, başlangıçta sadece 2 veya 3 otel grubuna hizmet verecek olan bi.technology şirketinin CEO’su Suat Gücel konuyla ilgili, “Son derece kapsamlı ve uzun soluklu bir proje yönetimi çalışmasından bahsediyoruz. Çalışmaya başlayacağımız otellerin Yönetim Kurulu ve üst yöneticileri ile gece-gündüz hummalı çalışmalar yapacağız. Otelleri geleceğe hazırlarken, çalışan tüm yönetici ve personeli de bu dijital dönüşüme adapte edici eğitim çalışmalarımız olacak. Bu sebeple başlangıç aşamasında sadece 2 veya 3 otel grubuna hizmet verebileceğiz. Amacımız başlangıçta çalışacağımız partnerlerimiz için tüm dünyada parmakla gösterilecek bir başarı hikayesi yaratmak, sonrasında da Dijital Dönüşüm devrimini global pazarlara da açmayı hedefliyoruz. Birlikte global bir başarı örneği yaratma heyecanımızla, bu yolculukta bizimle beraber yer almak isteyen zincir oteller, a la carte hizmeti sunmak üzere konsept değiştirecek büyük otelleri veya hali hazırda a la carte hizmet sunan otelleri iş ortaklığına davet ediyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.