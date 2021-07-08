ORDU KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR: YASON BURNU HERGÜN YÜZLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Ordu’nun sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesinin 15 kilometre batısında, Çaytepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1. derece arkeolojik, 2.derece doğal sit alanı olan Yason Burnu doğal ve tarihi güzellikleri ile kendine hayran bırakıyor.

Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu turizminin gözde mekânlarından biri olma özelliğini taşıyor.

BÜYÜKŞEHİR ELİ DEĞDİ

Şehrin turizmine önemli katkılar sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni turizm destinasyonları oluşturmanın yanı sıra mevcut alanlarda yaptığı çalışmalarla da büyük takdir topluyor. Bu kapsamda Yason Burnu’nda tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu çalışmalarla Yason’un cazibesini artırdı.

Alan içerisinde kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aş evi olarak kullanılan yapıyı restore eden Büyükşehir Belediyesi öte yandan alanın arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek tasarladığı yürüyüş yolları, otopark, WC, büfe ve güvenlik/bilgilendirme kulübesi çalışmaları ile Yason Burnu’nun ziyaret eden misafirlere büyük kolaylık sağlıyor.

MİSAFİRLERİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Ordu’ya gelerek Yason Burnu’nu ziyaret eden vatandaşlar ise bölgenin doğal yapısı ve tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirttiler. Daha önceleri alanı gezme fırsatı yakalayan vatandaşlar ise yapılan çalışmalarla alanın çok daha güzelleştiğini ifade ederek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.