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Ordu ilinin öne çıkan gözde bölgeleri ve yeni yapılacak projeler

Karadeniz’in yıldızı parlayan illeri arasında gösterilen Ordu artan yayla turizmi, yeşil doğası ve temiz havasıyla körfez ülkelerinin gayrimenkul yatırımları için tercih ettiği bir bölge. Ancak Karadeniz'in oksijen kenti yerli yatırımcının da dikkatini çekmeye başladı. Peki Ordu’da nereye yatırım yapılır? Yeni yatırımlar hangi bölgelerde yoğunlaşıyor? Konut fiyatları ne durumda?

Turizm 15.12.2020, 11:19
2001
Ordu ilinin öne çıkan gözde bölgeleri ve yeni yapılacak projeler

Turk Emlak Haber Ajansı, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kentlerinden birisi olan Ordu ilini mercek altına aldı. Yeşil doğasıyla son zamanlarda körfez ülkeleri tarafından oldukça rağbet gösterilen Karadeniz Bölgesi, yıldızını her geçen gün parlatıyor.

KONUT FİYATLARI SON 1 YILDA YÜZDE 21 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Turk Emlak Haber Ajansı’nın Ordu Bölge Temsilcisi Bilal Çakmak, şehirdeki konut fiyatları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

“Ordu ilinde Aralık 2020 itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları yüzde 20,17 artmıştır. İlimizde şu an yeni gelişen üniversite bölgesi var. Cumhuriyet Mahallesi dediğimiz konum aynı zamanda Ordu Şehir Hastanesi'nin de yapılacağı bir lokasyon. Bu mahalle ciddi bir gelişim süreci içinde. Metrekare fiyatları 3 bin TL’den başlayıp konumuna ve denize yakınlığına göre 5 bin TL’ye çıkıyor. Hava alanına yolu üzerinde olduğundan dolayı da ciddi bir talep söz konusu. Bölgemizde gerek arsa olsun gerekse konut ikisine de talep artmış durumda. “ dedi.

KARADENİZ BÖLGESİ YABANCILARIN KISKACINDA

Körfez yatırımcısı rotasını Karadeniz olarak belirledi diyen Çakmak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ordu’nun en gözde bölgeleri Bahçelievler, Akyazı Mahallesi diyebilirim. Ancak şu an en fazla talep daha önce söylediğim gibi yeni gelişen Cumhuriyet Mahallesi. Bu bölgemizde arsaya olan talep oldukça fazla. Satılık ve kiralık konut fiyatlarında yine bu saydığım Bahçelievler ve Akyazı Mahallesi’nin yanında, deniz kenarı olan Durugöl Mahallesini sayabilirim. Bu saydığım üç mahalle hem oturum için hem de kiraya vermek için oldukça popüler lokasyonlar. Körfez ülkelerinden de yatırımcıları sıklıkla görmekteyiz.Buralarda ciddi yatırımlar düşündükleri gelen bilgiler arasında.

KİRALAR 1.000 TL’den BAŞLIYOR

Yeni dairelerin kiralık fiyatları 1.000 TL’den başlayıp, 1.500 TL’ye kadar çıkıyor. 3+1 daireler ise 1.700 TL’den başlayıp 2.000 TL aralığına kadar çıkabiliyor. Ordu’da yeni otogar açıldı Çevreyolu üzerinde buralarında gelişme süreci takip edilebilir. Ayrıca Ordu’nun çikolatası meşhurdur burada "Çikolata Park" diye bir yer yapıldı. Burası da yine havaalanı yolu üzerinde bir yer. Fakat şimdilik buralara talep çok fazla olmadı. Nedeni ise çok yeni olması ve korona salgını olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında takip edilmesi gereken bir bölge haline gelecektir.

ORDU ÇAMBAŞI YAYLASI OTEL BÖLGESİ OLACAK

İlimizin yaylaları da son zamanlarda ilgi görmeye başladı. Özellikle Çambaşı Yaylası, oteller bölgesi olarak anılmaya başladı ve birçok otel inşaatı başlamış durumda. Bu bölgemizde yayla turizmi açısından öne çıkabilir. Son olarak ilimizde Yeni Mahalle dediğimiz yer sanayi bölgesi olarak geçiyor. Burası belediye tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Henüz başlayan bir şey yok fakat buralar da yatırım açısından değerlendirilebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

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