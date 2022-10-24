Ng Hotels’in Lüks Konfor Deneyimine 4 Ödül Birden

NG Hotels, misafirlerine sunduğu lüks hizmetleri ile aldığı ödüllere yenilerini ekledi. Lüks segment otellerin en iyilerinin değerlendirildiği World Luxury Spa Awards 2022’de;

NG Afyon “Aliva Spa Luxury Mineral Spring Spa” ödülüne, NG Sapanca “Luxury Forest Spa” ödülüne layık görülürken, World Luxury Hotel Awards 2022’de NG Enjoy “Luxury Spa Hotel” ödülüne, NG Phaselis Bay “Luxury Beachfront Resort” ödülüne layık görüldü.





Lüks hizmetlerini bir kez daha tescilledi

2008 yılında Sapanca’da açılan NG Sapanca “Luxury Forest Spa” ödülüyle, termal keyfini lüksle harmanlayan NG Afyon “Luxury Mineral Spring Spa” ödülü ile başarısını taçlandırdı.

Dinlenmek ve yenilenmek isteyenlere doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunan NG Enjoy, “Luxury Spa Hotel” ödülünü aldı.





Muhteşem manzarası, etkileyici atmosferi ve ayrıcalıklı konforuyla konuklarına özel bir tatil sunan NG Phaselis Bay ise dünyanın en lüks otellerinin belirlendiği World Luxury Awards 2022’de “Luxury Beachfront Resort ” seçildi.



Hediye Güral Gür: “Bu ödüller bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor”

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, ödül töreninde turizm profesyonelleri tarafından verilen bu prestijli ödülleri almanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dünyanın en itibarlı ve lüks otellerinin listesinde yer almak gurur verici. Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerimizi dünya standartlarındaki hizmet kalitemiz ile ağırlıyoruz. Bu ödüller bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. Hizmet sektöründe takım çalışması çok önemli. Bu ödülün arkasında güçlü bir ekip var. Tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”