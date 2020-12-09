Mehmet Nuri Ersoy otel satın alımıyla ilgili ne dedi?

TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın ‘’Turizmci yoğun bakımda iken bu oteli nasıl aldınız?’’ şeklindeki eleştirilerine hedef olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili yaptığı konuşmada Alban’ın eleştirilerine de yanıt verdi.

Ersoy konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘’Sayın Osman Budak ve Mürsel Alban’ın bana hitap ettikleri bir konu var. Ben 1985 yılından beri, yaklaşık 35 yıldır turizm mesleği içindeyim. 1991 yılından itibaren de kurumsal olarak kurduğum firmamla 30 yıldır turizm işletmeciliği ve turizm yatırımı yapan, 6 bin 800’den fazla çalışanı olan turizmde en yüksek cirolardan birini yapan, yurt dışından hiçbir yatırımı olmayan Türkiye’nin sayılı turizm gruplarından birinin asli faaliyet alanı içinde otel alıp satmasından, her koşulda Türkiye’nin turizmine, Türkiye’nin geleceğine güvenerek yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir.

Yine üstelik kiracılıkla ilgili birilişkilendirme yaptınız. 2003’ten beri, yaklaşık 16 yıldır firmam sahip olduğu ve yaptığı tahsisli yatırımlar sebebiyle binlerce diğer tahsis yatırımcısı gibi devletin kiracısı olan bu firma, bu faaliyeti sanki ilk defa yapıyormuş, yeni bir şeymiş gibi gösterilmesine, siyaseten bir şaibe varmış gibi gösterilmesini son derece yanlış ve manidar bulduğumu özellikle belirtmek isterim.’’