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Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin beklenen açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin beklenen açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:50
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Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Ersoy, "İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak" dedi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"MAYIS SONUNDA BAŞLAYACAK"

"Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibariyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye 'Buralara gidebilirsiniz' diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

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