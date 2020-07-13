Kongre turizmi için 36 maddelik COVID-19 kriteri hazırladılar!

Dünya Gazetesinden Zehra Oruç imzalı haberde Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu Başkanı Ersoy Tabaklar’ın konuyla ilgili şu ifadeleri yer aldı:

AVM’ler, restoranlar, düğün salonları, uçaklar güvenli de kongre ortamları mı güvensiz?

“Kongreler ile bilimsel ve kültürel etkinlik ve toplantıların açılmasını istediklerini söyledi. Tabaklar, “AVM’ler, restoranlar, düğün salonları, uçaklar güvenli de kongre ortamları mı güvensiz… Kaldı ki kongrelerde sektörün öncüsü tıp kongreleridir. Düzenlediğimiz kongrelere katılan insan kitlesi belli bir sosyokültürel seviyenin üstünde olup, kendini korumasını çok iyi bilen bireyler. Ayrıca kongreleri ağırlıklı olarak kongre merkezlerinde ya da kongre otellerinde düzenliyoruz. Bu oteller tüm tedbirleri zaten alıyor, biz de ayrıca tedbir alıyoruz. Dolayısıyla pek çok sektörün normalleşmeye geçtiği şu dönemde kongrelerin de başlamasını istiyoruz.

Platform olarak 36 maddelik COVID-19 güvenli toplantı ve kongre kriteri belirledik ve bu dosyayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Bu kriterler, toplantı salonlarından teknik ekipmanlara, kayıt ve karşılama alanlarına, stand ve sergi alanlarına, katılımcılara, transferlere, toplantı programlarına ve kongre organizasyonunu gerçekleştiren firmanın tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.”

Hibrit kongre modeli

Platform üyesi 19 firmanın Türkiye’deki ulusal ve uluslararası kongrelerin yüzde 90’ından fazlasını gerçekleştiren firmalar olduğunu belirten Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu üyesi ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ise çözüm önerisini şöyle aktardı:

“Kongreleri yapmayı planlıyoruz; ancak katılım endişesi yaşıyoruz. Bu nedenle fiziksel kongrelerimizin yanına online kongre alternatifi de ekleyerek isteyenlere kongreye internet üzerinden katılma imkanı da sağlıyoruz. Hem katılımcılarımız için hem de konuşmacılar için online katılım sunuyoruz. Kongrelerimizin büyük bir bölümünü hibrit kongre dediğimiz hem fiziksel hem de online olacak şekilde planlıyoruz. Bakanlık standartları belirleyip genelge yayınlamalı. Eğer ikinci dalga olmazsa kongrelerimiz yüzde 20 katılımcı azalması ile gerçekleşir.”

36 kriteri ve hangi firmaların platforma üye olduğunu öğrenmek için Zehra Oruç’un ‘Kongre turizmi ‘açılma’ bekliyor‘ başlıklı haber linkine tıklayın.