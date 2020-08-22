Kırım'da otellerde yer kalmadı

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının gelmesinden dolayı endişeli olanlar, karantina sürecinde yeniden eve kapanmamak için otellerde eylül ayının ilk yarısı için rezervasyon yaptırdı. Kırım'daki otellerin çoğunda yer kalmazken, kiralık evlere olan talepte de artış yaşanıyor.