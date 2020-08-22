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Kırım'da otellerde yer kalmadı
Kırım’daki otellerde eylül ayının ilk iki haftası için boş yer kalmadı.
Turizm 22.08.2020, 09:18
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Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının gelmesinden dolayı endişeli olanlar, karantina sürecinde yeniden eve kapanmamak için otellerde eylül ayının ilk yarısı için rezervasyon yaptırdı. Kırım'daki otellerin çoğunda yer kalmazken, kiralık evlere olan talepte de artış yaşanıyor.
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