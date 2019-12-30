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Kasım ayında turist sayısı yüzde 11,4 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısını açıkladı. Buna göre, yabancı sayısı yıllık yüzde 11,41 artarak 2 milyon 190 bin 622 kişi oldu. Bu rakamın yüzde 49'u İstanbul'a geldi.

Kasım ayında turist sayısı yüzde 11,4 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısını açıkladı. Buna göre, yabancı sayısı yıllık yüzde 11,41 artarak 2 milyon 190 bin 622 kişi oldu. Bu rakamın yüzde 49'u İstanbul'a geldi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:49
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Kasım ayında turist sayısı yüzde 11,4 arttı

Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2019 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 oranında bir artış göstererek 2 milyon 190 bin 622 kişi oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayında ülkemize gelen 2 milyon 190 bin 622 yabancı ziyaretçinin yüzde 1.56'sına denk gelen 34 bin 240'ı günübirlikçidir. Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 49,68 (1 milyon 88 bin 372)
2-Antalya yüzde 14,06 (308 bin 067)
3-Edirne yüzde 13,85 (303 bin 415)
4-Artvin yüzde 7,94 (173 bin 937)
5-Kırklareli yüzde 1,84 (40 bin 300)

Ocak-Kasım döneminde artış yüzde 14,31

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış kaydedildi.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin 408 oldu.

2019 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaretçinin 507 bin 55'ü  günübirlikçidir.

Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-Antalya yüzde 33,66 (14 milyon 443 bin 855)
2-İstanbul yüzde 32,11 (13 milyon 778 bin 748)
3-Edirne yüzde 9,40 (4 milyon 33 bin 859)
4-Muğla yüzde 7,49 (3 milyon 215 bin 270)
5-Artvin yüzde 4,93 (2 milyon 117 bin 337) 

Son Güncelleme: 30.12.2019 13:06
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