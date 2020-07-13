Kanal İstanbul çevresindeki turizm alanının sahibi belli oldu!

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre, satın alınan arazi imar planlarında ‘tarla’ olarak görünüyordu. Çevre ve Şehirlik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni planlarda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned’in şirketinin satın aldığı arazi yapılaşmaya açıldı.

Turizm+ticaret alanı olarak olarak belirlenen 44 dönüm arazide emsale dahil 22 bin metrekare inşaat yapılabilecek. Yüksekliği en çok zemin +2 kat ile sınırlandırılan arazinin tamamında turistik yapılar inşa edilirse, iki bodrum katı iskan edilebilecek. Toplam emsal inşaat alanının en çok yüzde 30’u ticaret alanı olarak ayrılabilecek.

Plana göre, turizm+ticaret alanlarında iş, alışveriş ve yönetim merkezi, otel, motel, ofis, büro, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, banka ve finans kurumları inşa edilebilecek. Bu işlevler bir arada olabileceği gibi ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilecek.

Gayrimenkul değerleme uzmanları, arazinin şu anki değerinin 20-25 milyon lira civarında olduğunu kaydederek yeni imar planlarının yürürlüğe girmesinin ardından arazinin değerinin minimum 5 kat artabileceğine, bölgenin gelişimine göre bu miktarının daha da yükselebileceğini söyledi.