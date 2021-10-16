banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü

Japonya'da Peach Aviation havayolundan iç hatlarda sınırsız seyahat hakkı

Japonya'da Peach Aviation havayolu firması, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi altındaki turizm sektörünü yeniden canlandırmak için iç hatlarda sınırsız seyahat hakkı tanıyacak.

Turizm 16.10.2021, 11:28
Japonya'da Peach Aviation havayolundan iç hatlarda sınırsız seyahat hakkı

Osaka merkezli firma, Kovid-19'un etkisini hafifletmek amacıyla yolcularına bir ay boyunca yerel uçuşlarda kullanabilecekleri sınırsız bilet hakkı sağlayacak.

Kampanya kapsamında 19 Ekim'de farklı opsiyonlara sahip ve fiyatları 19 bin 800 (170 dolar) ila 39 bin 800 yen (345 dolar) arasında değişen 150 bilet satışa sunacak.

İlk satılan 30 bilet, sadece seyahat ücretlerinin karşılandığı 19 bin 800 yenlik "mini" opsiyon ile seyahat edilecek koltukların da seçilebildiği 29 bin 800 yenlik (260 dolar) "standart" opsiyonu kapsayacak.

Geriye kalan 120 bilet ise "mini" opsiyon için 29 bin 800 yen ve "standart" opsiyon için 39 bin 800 yenden satılacak.

Bilet sahipleri kasım ayında Peach Aviation firmasının Japonya genelinde hizmet verdiği 33 farklı rotada seyahat edebilecek.

Kyodo ajansı, ülke genelinde demir yolu firmalarının sınırsız bilet hizmeti verdiğini, hava yolu sektöründe ise bu tarz kampanyaların yaygın olmadığını aktardı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1